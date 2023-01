भ्रम वाली चुनौती ने चकरा दिया दिमाग, तस्वीर में खोजना है केला! 11 सेकेंड में क्या सुलझा लेंगे पहेली

तस्वीरें सब कुछ बयां करते हैं उनमें कुछ छिप नहीं सकता. लेकिन उसमें मौजूद चीजों को इस कदर सेट जरूर किया जा सकता है की निगाहें उन्हें ना तलाश पाएं. ऐसे ही कला में वाली एक कलाकार जो एक एक छवि को बनाने में बड़ी चतुराई से काम लेते हैं. फिर कुछ ऐसा करते है की दिमाग झुंझला जाता है. सोशल मीडिया पर इन दोनों ऑप्टिकल भ्रम चुनौतियां खूब छाई रहती है. यह दिमागी कसरत होने के साथ साथ किसी चीज़ को देखने का हमारा नजरिया भी पर रखती हैं.

ऑप्टिकल भ्रम वाली तस्वीर में दी गई चुनौती को पार करना आसान नहीं. तस्वीर में एक फल को ऐसे छुपा दिया गया कि खोजने में दिमाग चकरा जाएगा. 11 सेकेंड में तस्वीर में छुपा केला खोजकर दिमागी कौशल का परिचय देना होगा. अगर आपको लगता है कि आपके पास बाज जैसी तेज नजर और तेज दिमाग है तो झटपट जुट जाइए भ्रम वाली चुनौती को सुलझाने में.

भ्रम वाली तस्वीर में खोजना है केला

चुनौती वाली तस्वीर में एक शख्स बालकनी में बैठकर बच्चों के साथ गार्डनिंग करता दिखाई दे रहा है. उस दौरान ढेर सारे गमले, बहुत से फूल पौधे और 2 बच्चे नजर आ रहे हैं. तो तस्वीर में गार्डनिंग में मदद करता कुत्ता और कुर्सी पर आराम फरमाती बिल्ली भी मौजूद है. इस तस्वीर में आपको बहुत कुछ नजर आ रहा है लेकिन आपके जो खोजना है वो है एक केला. जो किसी को आसानी से तस्वीर में नहीं दिख रहा होगा. ऐसे में यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती हो सकती है.

Test your Observation Skills, Lateral Thinking Skills, Motor Skills, IQ Level, Memory, Logic, and Brain Power. Can You Find The Banana In this Picture Puzzle Within 11 Seconds? pic.twitter.com/KPscB6SfTL

— Piyush Tiwari🇮🇳🕉 (@piedpiperlko) January 10, 2023