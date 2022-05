एक टीचर ने क्लास एक्टिविटी में फेवरेट स्टूडेंट का रखा टास्क, फिर जो किया उसने दिल को छू लिया

शिक्षक समाज की नींव होता है. वो क्या सिखाता है, कैसी शिक्षा देता है इसी पर निर्भर करता है कैसे समाज का निर्माण होगा. आखिर समाज का हिस्सा बननेवाले बच्चे बचपन में जो सीख स्कूल से हासिल करते हैं वही तो बड़े होने पर समाज में रिफ्लेक्ट होती है. बच्चे होते भी तो इतने नाजुक दिल दिमाग वाले होते हैं जिनपर अपने टीचर की हर बात पत्थर की लकीर की तरह छप जाती है.

ट्विटर पर एक ऐसा ही टीचर छाया हुआ है जिसने अपनी एक एक्टिविटी से लोगों का दिल जीत लिया. उसके एक आइडिया ने बच्चों के दिल ही नहीं उनसे जुड़े हर किसी का मन मोह लिया. .ही वजह है कि लोगों को वो वीडियो इतना पसंद आया कि जल्द ही वायरल हो गया. दरअसल क्लास में टीचर ने एक बॉक्स रखा जिसमें फेवरेट स्टूडेंट की फोटो देखने के लिए एक-एककर सभी बच्चों को बुलाया, जैसे ही बच्चे बॉक्स में देखते खिलखिलाती हंसी के साथ वापस जाते. बॉक्स में आइना रखा था. जिसमें हर बच्चे को अपना अक्स नज़र आ रहा था.

टीचर की समझ ने हर बच्चे को बना दिया खास

टीचर के तौर पर इस बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है कि उनका कौन सी बात कब किस बच्चे के दिल-दिमाग पर क्या असर डालेगी. इस बात का उस टीचर ने बखूबी ख्याल रखा जिसका वीडियो @buitengebieden के ट्विटर अकाउंट पर वायरल हो रहा है. जिस तरह से उस टीचर ने बच्चों के दिल को छुआ, जैसे उसने एक ही साथ उन सारे बच्चों को खास होने का एहसास कराया ऐसा कम ही लोग कर पाते हैं. टीचर ने बॉक्स में मिरर रखकर, हर बच्चे को ये कहकर उस बॉक्स में झांकने को कहा कि उसमें उनके फेवरेट स्टूडेंट की तस्वीर है. बस हर बच्चे का मन ये सोच कर बेचैन था कि आखिर वो कौन सा बच्चा होगा जो टीचर का सबसे पसंदीदा होगा? इसका जवाब जानने के लिए जैसे ही बच्चों के बॉक्स के अंदर देखा उनके चेहरे की खुशी देखने ही लायक थी. हर बच्चा अपने चेहरे पर बेशकीमती हंसी लेकर वापस गया जो सबके खास थी.

This teacher told his students to look inside the box to see who his favorite student is.. 😊

