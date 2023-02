गलती से खुला रह गया था घर का दरवाज़ा, माइनस टेंपरेचर के चलते हुआ ऐसा हाल, अंदर ही बन गया 'स्नो कैसल'

सामान्य ठंड या गर्म प्रदेशों के लोगों को अक्सर ही ठंडी जगहों पर जाकर घूमना पसंद होता है. बर्फीली वादियां देखने के लिए तो वह कुछ भी कर सकते हैं. ऐसी जगह पर पहुँचकर जमकर मौसम का लुत्फ उठाते हैं लोग. लेकिन वही बर्फ़ जब घर में अपना कब्जा जमा ले, तो जीवन दूभर होने लगता है. एक बार में नजारा खूबसूरत भले लगे, लेकिन उसके बाद वह आफत से कम नहीं लगता. चीन में एक शख्स के घर में कुछ ऐसा ही हुआ. माइनस 40 टेम्परेचर में दरवाजे से आती हवा ने घर को स्नो कैसल में तब्दील कर दिया.

ट्विटर के @VICEWorldNews पर चाइना का एक ऐसा और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शख्स घर के अंदर बर्फ़ के किले सा नजारा देखने को मिला. दरअसल -40 डिग्री टेंपरेचर में शख्स का रूममेट गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़कर चला गया था. कई दिन बाद जब वह वापस आया तो घर का नजारा बदल चुका था.

घर में बन गई बर्फीली वादियां

मामला चीन के हेलॉन्जियांग शहर का है. दोस्त के साथ एक घर में रहते रूममेट ने बाहर जाने के दौरान गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया. फिर क्या था यह छोटी सी गलती उसे इतनी भारी पड़ेगी यह वह सोच भी नहीं सकता था. खुले दरवाजे से बर्फीली हवाएं घर के अंदर आती रहीं और धीरे धीरे पूरा घर बर्फ़ के किले में तब्दील हो गया. छत, सीढ़ी, फर्श सब कुछ बर्फीली पहाड़ी जैसा जम गया. और जब घर में रह रहा दूसरा शख्स वापस आया तो घर में घुसते ही सन्न रह गया. वो घर अब रहने लायक नहीं बचा था. बर्फ़ की इतनी मोटी चादर जम चुकी थी, जिसे गलाना सर्दियों में तो मुमकिन नहीं. अब उस घर को सामान्य होने के लिए गर्मियों का इंतजार करना होगा.

These icicles formed in an apartment block’s corridor in China’s northeastern Heilongjiang Province, when a door was left open during temperatures of -40 degrees Celsius. pic.twitter.com/xsN0k5N0ph

— VICE World News (@VICEWorldNews) February 2, 2023