तपती गर्मी में बेजुबान को पकड़-पकड़कर पानी पिला रहा शख्स, जलते मौसम में ऐसा काम कर कमा रहे हैं पुण्य

गर्मी ऐसी पड़ रही है कि बिना गैस के धूप में खाना पका ले. दोपहर में तो टंकी का पानी बिना गीज़र के खौलने लगा है. गीले कपड़ो को घंटों सुखाने की ज़रूरत नहीं रही. कुछ मिनटों में ही गीले से गीला कपड़ा सूख कर रखने लायक हो जाएगा. ऐसी चिलचिलाती गर्मी में दो बूंद पानी पिलाने वाला पुण्य कमाने से कम काम नहीं करता.

ट्विटर पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक शख्स भरी दोपहर मं एक जानवर के पीछे भाग कर उसे पकड़ता है ताकी वो उसे पानी पिलाकर राहत दे सके. जानवर भी पहले तो आदतन इंसान को देखकर भगने लगा लेकिन जैसे ही उसे ये एहसास हुआ कि वो आदमी बुरी नहीं बल्कि अच्छी मंसा के साथ उसके पीछे भाग रहा था. बस इसी बात का एहसास होते ही Armadillo नाम का जीव ठहर सा जाता है और पानी की बूंद मिलते ही खुद को सराबोर महसूस करने लग जाता है. वीडियो IFS सुशांत नंदा ने अपने अकाउंट पर शेयर किया.

Offering few drops of water to the thirsty is the best offering to god…

(Via Santosh sagar) pic.twitter.com/UHrwKzTHoy

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 26, 2022