बच्‍चे माता-पिता के लिए जाने से भी ज्‍यादा प्‍यारे होते हैं. चाहे वह इंसान का बच्‍चा हो या जानवर का. बच्‍चा अगर मुसीबत में हो तो उसे बचाने के लिए माता-पिता जान लगा देते हैं. हम हाथी को एक ऐसे जानवर के रूप में देखते हैं जो आमतौर पर लोगों पर हमले नहीं करता. पर जब उसके बच्‍चों पर आती है तो वह कुछ भी कर देता है. कैसे भी वह अपने बच्‍चे को मुसीबतों से निकाल लाता है. एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो पुराना है लेकिन फ‍िर लोग उसे खासा पसंद कर रहे हैं.

ट्विटर पर @Gabriele_Corno एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. इसे दक्षिण कोरिया की राजधानी सिओल के एक चिड़ियाघर का बताया जा रहा है. इसमें दिख रहा कि अपने बच्चे को बचाने के लिए हथिनी और हाथी जी जान लगा देते हैं. अंततः उसे बचाकर तालाब से बाहर भी निकाल लाते हैं. पोस्‍ट करने के बाद महज एक घंटे में करीब चार हजार व्‍यूज मिल चुके थे. सैकड़ों लोगों ने इस पर कमेंट किया है.

In the Seoul zoo, two elephants rescued baby elephant drowned in the pool pic.twitter.com/hWS5QuwFgJ

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) February 11, 2023