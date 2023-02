मां ने निभाई ऐसी ज़िम्मेदारी, बारिश में खुद भीगकर बच्चों को बचाती रही, दिल जीत लेगा मुर्गी और चूज़ों का वीडियो

सोशल मीडिया पर हमें अक्सर ऐसे वीडियो देखने को मिल जाते हैं जो आपका दिल जीत लेंगे. इंसानों के अलावा जीव जंतुओं से जुड़े वीडियो जैसे होते हैं जिन्हें देखकर उनकी भावनाओं का पता चलने लगता है. एहसास होने लगता है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कितनी ज्यादा फिक्रमन्द होती है. मां चाहे जो हो इंसान हो या फिर जानवर बच्चों की सुरक्षा और उनकी खुशी हर माँ की पहली प्राथमिकता होती है जिसके लिए वे खुद को भी मुश्किल में डालने से नहीं कतराती. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां मुर्गी और चूजों का प्यार देख आप अपना दिल हार बैठेंगे.

ट्विटर अकाउंट @Gabriele_Corno पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जहां चूजों को बचाने के लिए मुर्गी का त्याग देख लोग अपना दिल हार बैठे. भारी बारिश में अपने बच्चों को बचाने के लिए मुर्गी ने अपने पंखों को फैलाकर उनका सुरक्षा कवच बना दिया. और खुद भीगती रही. वीडियो देख लोग बोले मां ऐसी ही होती है. वीडियो को 20 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले.

Mother Hen Shelters Her Chicks in the Rain pic.twitter.com/uC3sTCkUAx

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) February 22, 2023