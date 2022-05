14 साल में 16 की मां बन गई महिला, अभी और बच्चों की चाहत में बेचैन है दंपति

बच्चों के बिना परिवार अधूरा है. जब तक घर बच्चों की शरारतें, खेल-कूद न हो तब तक खाली-खाली सा लगता है घर. बहुत कम ही लोग ऐसे होते होंगे जिन्हें बच्चे बिल्कुल पसंद न हो. कुछ तो एक या दो बच्चों में ही खुश हो जाते है. लेकिन एक परिवार ऐसा है जिनकी लालसा खत्म ही नहीं हो रही है.

अमेरिका में एक लैटिन परिवार ऐसा है जिसमें एक-दो, दस नहीं बल्कि 16 बच्चे हैं. सारे एक ही दंपति के हैं. सबसे अनोखी बात ये है कि 40 साल की पैटी हर्नान्डेज़ 26 साल में पहली बार मां बनी थी. और अभी और बच्चों की इच्छा बाकी है. मात्र 14 साल में 16 बच्चों की टीम बनाने वाला ये परिवार अमेरिका में सबसे बड़ा लैटिन परिवार है.

#BBNaija: An American mother of 15 children has revealed she is pregnant with her 16th child. Patty Hernandez, 38, and her husband Carlos, 37, live with their gigantic family in North Carolina, and they gearing up to welcome their latest addition. pic.twitter.com/KdBG48qTjQ

