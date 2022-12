Viral Video: एयरपोर्ट पर CISF अधिकारियों ने CPR देकर बचाई शख्स की जान, हार्ट अटैक आने से बिगड़ी थी तबियत

मेडिकल इमर्जेन्सी कब और कहां आ जाए कहा नहीं जा सकता. ऐसे में जरूरत है कि हर कोई प्राथमिक उपचार और इमर्जेन्सी में काम आने वाली कुछ थेरेपीस के बारे में जरूर जानकारी रखें. यह अक्सर जरूरतमंदों के काम आ सकती है ठीक वैसे ही जैसे वायरल वीडियो में दिल का दौरा पड़े शख्स की मदद को CISF के जवान आगे आए और उसकी जान बचाने में कामयाब रहे.

ट्विटर के @Sunil_Deodhar पर एक वीडियो शेयर किया गया. जिसमें अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक शख्स को हार्ट अटैक आया और वो तड़पने लगा. शख्स की बिगड़ती हालत को देखकर CISF के अधिकारी फौरन मौके पर आए और CPR देकर उनकी जान बचा ली. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को 6 लाख से ज्यादा व्यूज मिले हैं.

शख्स को पड़ा दिल का दौरा तो CISF जवानों ने दिया CPR

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि सफेद शर्ट पहने एक शख्स ज़मीन पर बेहोश पड़ा है और सीआईएसएफ जवानों ने उसे घेर रखा है. जिनमें से एक उसके सीने को पंप कर रहा है. असल में वर्दी पहने CISF का जवान बेहोश शख्स को सीपीआर देकर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि थोड़ी देर पहले ही दिल का दौरा पड़ने से ये जमीन पर भी बेहोश हो गया. वीडिओ अहमदाबाद एयरपोर्ट का है जहां अचानक एक शख्स को हार्ट अटैक आया और वो तड़पता हुआ जमीन पर अचेत हो गया. उसकी ये हालत देखते ही CISF जवान भागते हुए उसके पास आये और तुरंत सीपीआर देकर उसकी जान बचाने में कामयाब रहे.

— Sunil Deodhar (@Sunil_Deodhar) December 22, 2022