बिल्लियों के ऐसे स्कैम के आगे इंसान भी हो जाएंगे फेल, एक की मदद को रुका आदमी तो भरभराकर निकल आई ढेरों

बिल्लियां वैसे तो बहुत क्यूट होती हैं जिसनें भी एख बार बिल्ली को अपना पालतू बनाकर उसके साथ वक्त बिता लिया वो फिर उसकी हरदिल अजीज हो जाती है. घरेलू बिल्लियां अमूमन बेहद शांत और प्यारी होती हैं. लेकिन क्या कभी किसी बिल्ली को चालाकी और धोखाधड़ी को बाकायदा प्लानिंग से अंजाम देते देखा है. अगर नहीं तो आज देखियों बिल्लियों का ऐसा गैंग जो संगठित फर्जीवाड़े में मास्टर है.

वाइल्डलाइफ सीरीज़ में आज आपको बिल्लियों का ऐसा फर्जीवाड़ा दिखाएंगे जो किसी को जानवर को करते शायद ही कभी दोखा होगा. @najihahshahrel के ट्विटर अकाउंट पर शेयर एक वीडियो में जैसे ही एक बीमार और दुखी सी बिल्ली की मदद के लिए शख्स आगे बढ़ा, अचानक से ढेरों बिल्लियां भरभराकर निकल आई. जिससे वो इंसान हैरान रह गया, जिसके हाथ में बेचारी एक बिल्ली थी. इस वीडियो को अब तक 2 मिलियन के करीब व्यूज़ मिल चुके हैं.

इंसानों को भी मात देने वाली बिल्लियों का क्रिमिनल गैंग

वीडियो में जिस तरह से बिल्ली के बच्चों ने एक शख्स को चकमा दिया उसे देख वो खुद भी हैरान रह गया. उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस बिल्ली के बच्चे को वो बेचारा समझकर मदद के लिए आगे बढ़ा था वो तो धोखा गैंग की सरगना निकली. शख्स को लगा था कि वो किटेन बड़ी मजबूर और कमज़ोर है लेकिन असल में वो अपनी मासूमियत के बल पर बड़ा ट्रैप कर रही थी. क्योंकि जैसे ही शख्स ने बिल्ली की मदद के लिए हाथ में उसे लिया ही था कि बस सड़क किनारे झाड़ियों ने एक-कर ढेरों किटन्स आ गई और चारों तरफ से न जाने कैसे बिल्लियों का झुंड निकल आया. और फिर सभी उस शख्स को ऐसे घेरने लगी मानों अब ना छोड़ेंगी.

Hooman just got scammed by kitten pic.twitter.com/VodilJqbBe

— Princess Jiee ◡̈ (@najihahshahrel) June 9, 2022