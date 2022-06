परिवार की सुरक्षा के लिए बीच सड़क पर खड़ा हो गया विशाल गुरिल्ला, शानदार अंदाज़ में कराया रोड क्रॉस

अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. फिर क्या जानवर क्या इंसान. परिवार की सुरक्षा की बात आने पर हर प्रजाति एक जैसी ही भावना रखती है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां जंगल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए गुरिल्ला का पूरा परिवार काफी देर तक इंतज़ार करता रह गया. ट्रैफिक की आवाज़ उनकी चिंता की वजह थी.

Wildlife viral series में गुरिल्ला अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पार करना चाहता था लेकिन ट्रैफिक के चलते उसे ऐसा करने में घबराहट हो रही थी लेकिन जिस तरह से उसने बच्चों को दूसरे छोर पर पहुंचाया उसका शानदार अंदाज़ देखने लायक था. परिवार को सुरक्षित सड़क पार कराने के लिए नर गुरिल्ला बीच रोड पर स्तंभ की तरह खड़ा हो गया. ट्विटर पेज @wonderofscience पर शेयर वीडियो को करीब 40 लाख व्यूज़ मिले हैं.

कैमरे में कैद हुई पूरी गुरिल्ला फैमिली

तस्वीरें BBC के कैमरा टीम ने कैप्चर की थी. पूरी यूनिट गुरिल्ला एंड फैमिली को शूट करने जंगल पहुंची थी. सड़क पर जहां-तहां कैमरे लेकर कैमरामैन खड़े थे इस इंतज़ार में कि जैसे ही वो परिवार को लेकर सड़क पर आएगा उन्हें बेहतरीन शॉट मिल जाएगा. लेकिन काफी देर के इंतज़ार के बाद उन्होंने ये महसूस किया कि शायद सड़क का ट्रैफिक उन्हें परेशान कर रहा था. चारकोल लदे ट्रकों का लगातार आना-जाना सुनकर गुरिल्ला का परिवार घबराहट में अंदर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन सड़क किनारे झाड़ियों में सभी जमा थे. इस बात का एहसास होते ही कैमरा यूनिट ने ट्रैफिक को रोकने का ज़िम्मा लिया. ट्रकों के पहिए थाम दिए गए. जैसे ही आवाज़े बंद हुई, झाड़ियों से एक विशाल सिल्वर बैक गुरिल्ला बाहर आकर सड़क के बीचों-बीच तनकर खड़ा हो गया.

Massive silverback gorilla blocks a road so his family can cross safely.

Credit: BBC Earthpic.twitter.com/A8h8XqQRLY

— Wonder of Science (@wonderofscience) June 24, 2022