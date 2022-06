मज़ेदार है रैंप वॉक की प्रैक्टिस करते डॉगी का वीडियो, सिर पर भरे गिलास का पानी लेकर हौले-हौले चलता दिखा

शौक बड़ी चीज़ है. और जब शौक पालने का शौक होने लगे तो कोई नहीं रोक सकता. पहले स्टाइल, मॉडलिंग, फैशन रैंप वॉक का कॉपीराइट केवल इंसानों के पास हुआ करता था लेकिन अब तो जानवरों को भी पसंद आने लगा है. जैसा की आप जानते ही हैं कि कुत्ते घरेलू जानवर होने के साथ-साथ इंसानों से सबसे करीब और अच्छे दोस्त भी होते हैं. इसी क्रम में दोस्ती को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए नए-नए शौक पालने लगे हैं कुत्ते.

Wildlife viral series में आज ऐसे डॉगी से मिलिए जिसे रैंप वॉक का चस्का लग गया. इसीलिए वो सिर पर गिलास उठाकर हौले-हौले चलने की प्रैक्टिस करता दिखा. एक भी कदम इधर-उधर न पड़े, इसलिए बैलेंस के लिए सिर पर पानी भरा गिलास लेकर हर कदम संभल-संभलकर रखता दिखा. @PuppiesIover के ट्विटर पेज पर शेयर इस वीडियो को 82 हज़ार से ज्यादा व्यूज़ मिले.

कुत्ते को चढ़ा कैट वॉक का बुखार

वैसे तो अब तक कुत्तों का हर काम में शामिल होते देखा जा चुका है. इंसानों के सबसे करीबी होने के चलते काफी कुछ नया सीखने लगे हैं डॉगीज़. विकास का क्रम भी काफी तेज़ी से ही चल रहा है. घर में पाले जा रहे कुत्तों ने बच्चों की जगह तो ले ही ली थी. सबसे इमानदार और खास दोस्त की भूमिका भी निभाते हैं वो. लेकिन अब वो थोड़ा और आगे जाने का शौक रखने लगे हैं. अगर यकीन न हो तो वो वीडियो देखिए जिसमें एक कुत्ता सिर पर पानी भरा हुआ गिलास रखकर धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ाता है की कहीं गिलास का पानी छलक न जाए. बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ज़माने में रैंप वॉक के लिए लड़कियां सिर पर किताब रखकर चलती दिखाई देती थीं.

A round of applause for this doggo? 👏🐶 pic.twitter.com/WubiuXkT2W

— Puppies 🐶 (@PuppiesIover) June 24, 2022