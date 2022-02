ट्रक की बॉडी त्याग 'आत्मा' बना इंजन, पकड़ने के लिए पीछे दौड़ गया ड्राइवर!

भारत में आप लगभग हर दिन ही सड़क से गुजरते हुए किसी ना किसी रोड के कंस्ट्रक्शन (Road Construction) को देखते ही होंगे. कभी कहीं नई सड़क बनती है तो कभी पुरानी सड़कों की ही मरम्मत का काम होता रहता है. भारत में सड़कों के निर्माण में सबसे ज्यादा घोटाले होते हैं. ठेकेदार जानते हुए खराब माल के इस्तेमाल से सड़कों का निर्माण करता है ताकि उसे मरम्मत करने के नाम पर फिर से पैसों की धोखाधड़ी की जा सके. ऐसी ही एक बेकार सड़क से क्रॉस करने के चक्कर में हुए हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में एक कच्ची सड़क पर जिसमें पानी भरा था, एक ट्रक गुजरते हुए देखा गया. ट्रक के ऊपर काफी सामान लोड था. मोड़ के पास से गुजरते हुए ट्रक अपना बैलेंस नहीं बना पाया और उलट गया. इसके बाद ट्रक का ऊपर का हिस्सा पूरी तरह उखड़ कर नीचे गिर गया. ट्रक के सामान के साथ ही साथ उसका ड्राइवर भी नीचे गिर गया. जबकि ट्रक का दूसरा हिस्सा आगे बढ़ने लगा. ट्रक को रोकने के लिए ड्राइवर उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा.

वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर सुसंता नंदा ने शेयर किया. इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि इसे कहते हैं आत्मा का शरीर को त्याग देना. ट्रक सड़क के मोड़ पर दो हिस्सों में बंट गया. ऊपर के हिस्से को शरीर बताया गया जो सड़क पर किनारे गिरा रह गया. जबकि इंजन और बाकी का पार्ट आत्मा बन गया जो आगे की तरफ बढ़ गया.

