शास्‍त्रीय नृत्‍य-संगीत में भारत की बेटियों का कोई सानी नहीं. दुनिया वर्षों से उनकी मुरीद रही है. लेकिन सृष्टि ने इससे एक कदम आगे जाकर वह कारनामा कर दिया, जो आज तक कोई नहीं कर पाया. उनकी उपलब्‍ध‍ि आपको चौंका देगी. 16 साल सृष्टि विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए पांच दिनों तक लगातार नाचती रहीं और आखि‍रकार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स (GWR)में अपना नाम दर्ज कराकर ही मानीं. GWR ने खुद इसकी जानकारी दी और बताया कि पांच दिनों तक नृत्य करने के बाद 16 साल की छात्रा सृष्टि सुधीर जगताप ने 127 घंटे के समय के साथ एक व्यक्ति द्वारा सबसे लंबे समय तक नृत्य मैराथन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

गिनीज बुक के मुताबिक, सृष्टि ने 29 मई को डांस शुरू किया और रिकॉर्ड बनाने के लिए 3 जून तक नाचती रहीं. कथक नृत्‍यांगना ने बताया कि उनका सपना कथक के माध्‍यम से भारत का प्रत‍िनिध‍ित्‍व करने का था, जो अब पूरा हुआ. वह चाहती थीं कि यह रिकॉर्ड किसी भारतीय के पास रहे. आप जानकर हैरान होंगे कि इस प्रत‍ियोगिता के लिए वह महीनों से तैयारी कर रही थीं. हर दिन 4 घंटे मेडिटेशन किया करती थीं. 6 घंटे तक डांस की ट्रेनिंग करती थीं. इसके अलावा 3 घंटे तक वह अन्‍य एक्‍सरसाइज भी करती थीं ताक‍ि शरीर फ‍िट रहे. रात 10 बजे वह सोती थीं और सुबह 3 बजे जग जाती थीं. यानी सिर्फ पांच घंटे की नींद लेती थीं.

New record: Longest dance marathon by an individual – 127 hours set by 16-year-old student Srushti Sudhir Jagtap (India) 💃https://t.co/tzy67emDJ3

— Guinness World Records (@GWR) June 14, 2023