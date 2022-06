हर सरकारी कर्मचारी नहीं होता कामचोर, रेलवे वाले की स्पीड रोबोट को कर देगी फेल

भारत में सरकारी नौकरी (Government Job) का काफी क्रेज़ रहता है. इंडियन फैमिलीज का मानना है कि अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई तो जिंदगी सेट है. इसकी वजह है इन नौकरियों में मिलने वाली सुविधाएं और उसके साथ ही सहूलियत. आमतौर पर माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब लगने पर इंसान को ज्यादा मेहनत करने की जरुरत नहीं पड़ती. आसानी से हर महीने आराम से सैलरी हाथ में आ जाती है. कई लोगों की धारणा तो ये भी बन गई है कि सरकारी नौकरी वाले कामचोर हो जाते हैं. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जो इस बात को झुठला रहा है.

सोशल मीडिया पर इस भारतीय रेलवे कर्मचारी ने लोगों का ध्यान खींचा. अपने जॉब को बेहद फुर्ती से करते हुए उसने लोगों को हैरान कर दिया. जिन्हें भी टिकट लेने की हड़बड़ी होती है, उसके लिए ये शख्स मसीहा की तरह है. इसने मात्र 15 सेकंड में तीन टिकट काट कर सबको भौचक्क कर दिया. जहां भारतीय रेलवे अपने स्लो मोशन वर्क कल्चर के लिए बदनाम है, वहां ऐसा सुपरफास्ट कर्मचारी को देख किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ.

रोबोट जैसी स्पीड

रेलवे कर्मचारी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. कर्मचारी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन में टिकट बनाता नजर आया. उसने मात्र पंद्रह सेकंड में तीन टिकट छाप दिए. वीडियो में देख सकते हैं कि वो सिर्फ पैसेंजर से पैसे लेकर डेस्टिनेशन पूछता है और फटाक से टिकट पैसेंजर के हाथ में थमा देता है. इससे पहले की टिकट डिस्पेंस हो, वो दूसरे पैसेंजर से उसकी जानकारी लेकर दूसरे टिकट की तैयारी करने लगता है.

Somewhere in Indian Railways this guy is so fast giving tickets to 3 passengers in 15 seconds. pic.twitter.com/1ZGnirXA9d

— Mumbai Railway Users (@mumbairailusers) June 28, 2022