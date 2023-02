अगर आपने एक रिकॉर्ड भी तोड़ दिया तो फिर आप चैंपियन हैं. लेकिन अगर कोई शख्स एक साथ एक दो नहीं रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ता जाए तो उसे आप क्या कहेंगे. ऐसे असाधारण शख्सियत को आप सुपरमैन का दर्जा देंगे. भारत के मार्शल आर्ट्स के धुरंधर विस्पी खराडी (Vispy Kharadi) और फिटनेस आइकॉन व बॉलीवुड ऎक्टर साहिल खान (sahil khan)ने ऐसा ही अद्भुत कारनामा किया है. 13 गिनीज रिकॉर्ड पर पहले ही कब्जा कर चुके विस्पी और साहिल ने एक बार फिर से भारत को ग्लोबल मंच पर कामयाबी दिलाई है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों ने नेल सैंडविच के बिस्तर पर सबसे भारी कंक्रीट ब्लॉक तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया. विस्पी ने नेल प्लेटफॉर्म पर लेटकर सीने पर 528 किलो का कंक्रीट ब्लॉक रखा था. इस स्टंट के एक पार्ट में विस्पी ने अपने आप को दो भार भरकम कंक्रीट ब्लॉकों के बीच कैद कर लिया था, इनमें कीलें भी लगी हुईं थीं. साहिल खान ने इस ब्लॉक को हथौड़े से तोड़ दिया. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने विस्पी की शारीरिक कठोरता को देखकर स्टंट की अनुमति दी. आपको बता दें कि इससे पहले 525 किलो का कंक्रीट ब्लॉक तोड़ने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्‍हीं दोनों के नाम था. तब सूरत में एक साथ दोनों ने तीन नए रिकॉर्ड बनाए थे.

New record: Heaviest concrete block break on a bed of nails sandwich (male) – 528 kilograms by Vispy Kharadi and Sahil Khan (India) 🔨 pic.twitter.com/jfKKbPVrp4

— Guinness World Records (@GWR) February 10, 2023