90 मिनट का मैच और फिर एक घंटे तक मौत का तांडव... वीडियो में देखें कैसे स्टेडियम में बिछ गई लाशें

मलांग. इंडोनेशिया के मलांग शहर में हर तरफ सन्नाटा पसरा है. शनिवार रात एक फुटबॉल मैच के बाद मची भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 174 हो गई है. कहा जा रहा है कि ये संख्या 200 के पार जा सकती है. दरअसल दर्जनों लोगों की हालत बेहद गंभीर है. मैच के बाद दोनों टीमों के समर्थकों के बीच हिंसक भिड़त हो गई. इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े. हर तरफ अफरा-तफरी मच गई. अब इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

वायरल वीडियो में देख जा सकता है कि पुलिस लोगों की बेरहमी से पिटाई कर रही है. लोग जान बचा कर किसी तरह भाग रहे हैं. पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागने के बाद दहशत फैल गई. हजारों लोग कंजुरुहान स्टेडियम के एग्जिट गेट की ओर बढ़ गए, जहां कई लोगों का दम घुट गया.

Footage from Indonesia — At least 127 people killed, 180 injured in riot at a football game in Indonesia between Arema & Persebaya Surabaya supporters, police confirm 💔 pic.twitter.com/KJ0WltLFSE — Bortey 🇬🇭 (@joelbortey) October 2, 2022

स्टेडियम के वीडियो में फैंस को आखिरी सीटी बजने के बाद मैदान पर दौड़ते हुए दिखाया गया है. और पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले दागे. पूर्वी जावा के पुलिस प्रमुख निको अफिंटा ने कहा, ‘पूरा माहौल अराजक हो गया था. उन्होंने अधिकारियों पर हमला करना शुरू कर दिया, उन्होंने कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया. मरने वालों में दो पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं.’

This is heartbreaking to witness, football is not a violent sport, put an end to such riots🙏 RIP to all the Victims and their family 💐#Indonesiafootball #Indonesia pic.twitter.com/hrED9OWFEH — Aritra Parab (@AritraParab) October 2, 2022

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि फैंस बचने के लिए फेंस पर चढ़ रहे थे. अलग-अलग वीडियो में फर्श पर बेजान लाशें दिखाई दे रही हैं. कहा जा रहा है कि स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए फैंस एक ही गेट पर पहुंच गए. लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी.

Warning: Viewers discretion advised. 🚧 Really, this is not what football is about. Deeply saddened about this in Indonesia 🇮🇩 last night. Hopefully, it never happen again in football. 🙏💔#Indonesiafootball #indonesiastampede pic.twitter.com/vdkri1uTVz — Micky Jnr ✪ (@MickyJnr__) October 2, 2022

वहां के सुरक्षा मंत्री मोहम्मद महफूद ने इंस्टाग्राम पर लिखा है कि कांजुरुहान स्टेडियम में मैच के लिए 42,000 टिकट बेचे गए थ. जबकि, स्टेडियम की क्षमता 38,000 थी.

thank @LFC for your support, all of us football fans in Indonesia are grieving 😭 pic.twitter.com/8pjG1p5cCZ — Bek_Kiri (@guntur_skacore) October 2, 2022

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अपनी टीम की हार से निराश अरेमा के हजारों समर्थकों ने खिलाड़ियों और फुटबॉल अधिकारियों पर बोतलें तथा अन्य वस्तुएं फेंकी. प्रशंसक कंजुरुहान स्टेडियम के मैदान पर उमड़ पड़े और उन्होंने अरेमा प्रबंधन से पूछा कि घरेलू मैचों में 23 वर्ष तक अजेय रहने के बाद टीम यह मैच कैसे हार गई.

