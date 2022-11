दादी की लाश के बगल में 2 दिनों तक मलबे में दबा रहा 6 साल का बच्चा, अब निकला जिंदा; देखें वायरल Video

Indonesia earthquake Viral Video: इंडोनेशिया में आये खतरनाक भूकंप के बाद तलाशी अभियान लगातार जारी है. इस बीच वहां से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. छह साल के एक बच्चे को मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया है. वो भूकंप के बाद दो दिनों तक अपनी दादी की डेड बॉडी के बगल में दबा रहा. बता दें कि इंडोनेशिया में सोमवार को आये 5.6 की तीव्रता वाले भूकंप में कम से कम 271 लोगों की मौत हुई है.

अलजजीरा के मुताबिक अज़्का मौलाना मलिक नाम का ये लड़का दो दिनों से मलबे के बीच फंसा हुआ था और अपनी मृत दादी के शव के पास जीवित पाया गया. स्थानीय अग्निशमन विभाग द्वारा ऑनलाइन शेयर किए गए एक वीडियो में बचाव दल द्वारा सुरक्षा के लिए उठाए जाने के बाद वो काफी शांत दिखाई दिया.

A 6-year-old boy was pulled out alive after surviving more than two days under the debris left by a powerful earthquake in Indonesia https://t.co/M7dKniOs7K pic.twitter.com/0m63OtIeWM

— CNN (@CNN) November 23, 2022