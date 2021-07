Shocking: इंडोनेशिया में एक लड़का 2 साल से दे रहा था अंडे, देखकर डॉक्टर्स भी हुए हैरान

मुर्गियों के अंडे तो बहुत लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन किसी इंसान को अंडे देते हुए कभी सुना है आपने? ये चौंकाने वाला मामला आया है इंडोनेशिया में, जहां एक लड़के का दावा है कि वो मुर्गी की तरह अंडे (Boy laid eggs) देता है. उसके परिवार के लोग भी बताते हैं कि पिछले 2 साल में लड़का 20 अंडे (Boy laid 20 eggs in two years) दे चुका है. ये बात जो भी सुन रहा है, वो यकीन नहीं कर पाता है.आप भी ये सुनकर दंग रह गए होंगे कि भला कोई इंसान अंडे कैसे दे सकता है? लेकिन 14 साल के इंडोनेशियाई लड़के अकमल (Boy claims he laid eggs) का दावा है कि वो मुर्गियों की ही तरह अंडे देता है. उसे अपनी इस हालत के लिए कई बार अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा. Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर भी अकमल की अंडे देने की क्षमता को देखकर हैरान हैं, क्योंकि आम तौर पर इंसान का शरीर अंडे बनने के लिए अनुकूल नहीं है.इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी का रहने वाला अकमल अपनी समस्या को लेकर पिता के साथ Syech Yusuf Hospital पहुंचा. डॉक्टर उसकी हालत का जायजा ही ले रहे थे कि यहां भी उसने डॉक्टरों के सामने ही 2 अंडे दे दिए. डॉक्टरों ने जब इन अंडों की जांच की तो मुर्गी के अंडे (Hen's Eggs in Human Body) निकले. हालांकि इस बात का डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं है कि वो प्राकृतिक तौर पर अंडे दे कैसे पा रहा है? इंसान के शरीर के अंदर अंडे बनने की घटना असंभव है. साल 2016 से अंडे दे रहे इस लड़के ने 22 फरवरी 2018 को डॉक्टरों के सामने भी 2 अंडे (Boy laid 20 eggs in two years) देकर उन्हें हैरत में डाल दिया.Syech Yusuf Hospital के डॉक्टरों के सामने भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अकमल के पेट में अंडे आते कहां से हैं? अस्पताल के डॉक्टरों को ये शक था कि लड़के ने जान बूझकर अंडे निगल लिए होंगे. हालांकि अकमल के पिता ने ये बात साफ कर दी कि उनके बेटे ने अंडे कभी नहीं निगले. लड़के की सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी ये साफ तौर दिखा कि अकमल के पेट में वाकई अंडे थे. अकमल के दिए गए अंडों को जब फोड़ा गया तो इनमें से मुर्गी के अंडों की तरह ही किसी में पूरा पीला तो किसी में सफेद पदार्थ निकला. डॉक्टरों के मुताबिक अंडे मुर्गी के ही हैं. ये अकमल के पेट में ये कहां से आए ये गुत्थी अब भी अनसुलझी है.