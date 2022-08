शादी का कार्ड है या दवाई का पत्ता ! चर्चा में है फार्मासिस्ट का बवालिया निमंत्रण पत्र

सोशल मीडिया पर एक से एक कंटेंट वायरल होते रहते हैं लेकिन कुछ एक तस्वीरें या पोस्ट ऐसी भी होती हैं, जो वाकई आपका ध्यान खींच लेती हैं. इनमें कुछ न कुछ ऐसा होता है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो. इस वक्त एक ऐसी ही पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें एक फार्मासिस्ट ने अपनी शादी का गजब ही कार्ड छपवा दिया. इस कार्ड को देखकर आप कनफ्यूज़ हो जाएंगे कि वेडिंग इनविटेशन पढ़ रहे हैं या फिर दवाई का पत्ता.

फार्मासिस्ट की शादी का कार्ड (pharmacist’s wedding invitation)इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. उद्योगपति हर्ष गोयनका ने भी इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. आरपीजी के अध्यक्ष हर्ष गोयनका (RPG Chairman Harsh Goenka) एक्टिव सोशल मीडिया यूजर हैं. उन्होंने 20 अगस्त को फार्मासिस्ट की शादी का निमंत्रण (pharmacist’s wedding invitation) शेयर किया. जिसने सबका ध्यान खींचा.

दवाई के पत्ते पर ‘शादी में ज़रूर आना’

वायरल हो रहे पोस्ट में एक फार्मासिस्ट की शादी का निमंत्रण दिखाया गया है. अपने प्रोफेशन ने ये आदमी बेहद प्यार करता होगा, तभी तो शख्स ने इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि कार्ड गोलियों के रैपर के पिछले हिस्से जैसा लग रहा था. हालांकि, निर्देश और सलाह के बजाय, पट्टी में शादी की तारीख, समय और दूल्हा और दुल्हन के नाम थे. शादी की तारीख 5 सितंबर है. दूल्हा और दुल्हन का नाम एझिलारासन और वसंतकुमारी के नाम से दिखाया गया है. उनका इसमें छोटा-मोटा परिचय भी है और ज़रूरी समारोह और तारीखें भी छपी हुई हैं.

A pharmacist’s wedding invitation! People have become so innovative these days…. pic.twitter.com/VrrlMCZut9

— Harsh Goenka (@hvgoenka) August 20, 2022