बच्चों को संभालने के बजाय डरा रहा था डेकेयर स्टाफ, भयानक मास्क लगाकर खूब रुलाया !

Daycare Staff Scared Kids: अब वो ज़माना नहीं रहा, जब मम्मियां घर में बैठकर बच्चों की देखभाल करती थीं. अब माता-पिता दोनों ही नौकरी करते हैं, ऐसे में बच्चों को संभालने के लिए या तो घर में नैनी रखी जाती हैं या फिर बच्चों को डेकेयर में छोड़ा जाता है. मजबूरी में लोग भले ही बच्चों को वहां छोड़ते हैं, लेकिन उनके साथ वहां क्या होता है, उसके बारे में खबर रखना भी ज़रूरी है. एक डेकेयर का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे.

अमेरिका के मिसीसिपी में मौजूद डेकेयर के स्टाफ ने बच्चों को शांत रखने के लिए उन्हें हैलोवीन के मास्क लगाकर डराना शुरू कर दिया. जब इस घटना का वीडियो (Daycare Staff Scared Kids by Halloween Mask) वायरल हुआ तो हंगामा मच गया. स्कूल और डेकेयर की मालकिन को अपने स्टाफ की इस हरकत का अंदाज़ा भी नहीं था, वो खुद वीडियो देखने के बाद सकते में आ गई.

डरावना मास्क लगाकर बच्चों पर टॉर्चर

ये घटना अमेरिका के मिसीसिपी में हैमिल्टन नाम के एक डेकेयर और स्कूल की है. सालों से Lil’ Blessings Childcare यहां चल रहा है, लेकिन कभी भी ऐसी घटना रिपोर्ट नहीं हुई थी. पहली बार एक चाइल्डकेयर सेंटर से ऐसा वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें स्कूल की ही एक टीचर क्लासरूम में हैलोवीन में पहना जाने वाला भूतिया मास्क पहनकर आती है और फिर बच्चों को डराने लगती है. वो उन पर चिल्लाती है और उन्हें डराती है. बच्चे ज़ोर-ज़ोर से रोते हैं, जिस वो और कुछ अन्य महिलाएं हंसती हुई भी नज़र आती हैं. छोटे-छोटे बच्चों के मन पर इस घटना का क्या असर पड़ा होगा, आप सोच सकते हैं. वे वहां से भागते हैं और रोते-चीखते हैं लेकिन उन पर इसका असर नहीं होता. ट्विटर समेत सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो वायरल हो रहा है.

