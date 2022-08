आधे पैर और एक हाथ के साथ पैदा हुई थी महिला, हौसले के बल पर घूम रही है दुनिया !

One Arm and Half Legs Woman : दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं. एक वो, जो अपने हालातों का रोना रोते हुए कभी भी कुछ करने के लिए आगे नहीं बढ़ते और दूसरे वो, जो किसी भी परिस्थिति में अपने हौसले बुलंद रखते हैं और ज़िंदगी को अपने तरीके से ढाल लेते हैं. एक ऐसी ही ज़िंदादिल महिला की कहानी (Inspiring Story Of Woman) हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, जिसने पूरे हाथ-पैर नहीं होने के बाद भी अपने मन को छोटा नहीं होने दिया और अब दुनिया को दिखा रही है कि ज़िंदगी ऐसे ही जी जाती है.

ये कहानी है 25 साल की महिला चार्ली राउसिउ की, जो जन्मजात तौर पर दिव्यांग हैं. उनके हाथ-पांव भी पूरे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस अपंगता को कभी भी ख्वाहिशों के आड़े नहीं आने दिया. उनकी जगह अगर कोई दूसरा होता तो शायद ही अपनी ज़िंदगी हंसी-खुशी गुजार पाता लेकिन चार्ली न सिर्फ हंसती-मुस्कुराती नज़र आती हैं बल्कि वे अपने हर सपने को भी पूरा कर रही हैं.

दुनिया में आते ही शुरू हुआ संघर्ष

चार्ली राउसिउ कनाडा की रहने वाली हैं और उनका जन्म एक हाथ और आधे पैरों के साथ हुआ है. दरअसल उनकी मां ने उन्हें कम उम्र में कंसीव किया था और वे अबॉर्शन कराने की कोशिश की, जो नाकायाब रहा. फीमेल से बात करते हुए चार्ली बताती हैं कि उनका पालन-पोषण सामान्य बच्चों की तरह ही हुआ और उन्हें कभी किसी कमी का एहसास नहीं हुआ. हालांकि टीनएज में आते-आते चीज़ें बदल गईं, वे आम लड़कियों की तरह नहीं रह सकती थीं और उन्हें अपने शरीर की कमी महसूस होने लगीं. वे न तो डेटिंग कर सकती थीं न ही उनका कोई ब्वॉयफ्रेंड था.

चार्ली राउसिउ कनाडा की रहने वाली हैं और उनका जन्म एक हाथ और आधे पैरों के साथ हुआ है. (Credit- Instagram/charlierousseau22)

खुद ही बनाई अपनी राह

कॉलेज के दिनों को वे काफी संघर्ष भरा बताती हैं. हालांकि वे अब एक कामयाब रेडियो होस्ट बन चुकी हैं और दुनिया भर की सैर कर रही हैं. वे अब तक मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में घूम चुकी हैं और बताती हैं कि वे जहां भी गईं, वहां उनको अच्छे लोग मिले. लोगों ने उनकी हमेशा मदद की और उनके साथ खड़े रहे. चार्ली का अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी है, जहां वे अपनी ट्रिप्स की पिक्चर्स और वीडियो डालती रहती हैं और लोग इन्हें खूब पसंद भी करते हैं.

Tags: Ajab Gajab, Viral news, Weird news