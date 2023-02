सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियोज आ जाते हैं जो आपको आश्चर्य से भर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों ट्विटर पर वायरल हो रहा है. इसमें एक दादी नदी के ऊंचे पुल से छलांग लगाती नजर आ रही हैं. और वह भी 18 साल के जवान लड़के की तरह. वीडियो आप भी देखेंगे तो दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे.

IAS Supriya Sahu ने यह वीडियो शेयर किया है. उन्‍होंने कैप्‍शन में लिखा, मंडे मोटिवेशन. तमिलनाडु के कल्लिदाइकुरिची में साड़ी पहने महिलाओं को ताम्रबरनी नदी में छलांग लगाते देखकर अचंभित हूं. मुझे बताया गया है कि ये मह‍िलाएं रोजाना इसी तरह स्‍नान करती हैं. यह उनके लिए सामान्‍य है और वे इसमें निपुण हैं. पर यह इंस्‍पायरिंग है. लोगों को यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है और जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Awestruck to watch these sari clad senior women effortlessly diving in river Tamirabarni at Kallidaikurichi in Tamil Nadu.I am told they are adept at it as it is a regular affair.😱Absolutely inspiring 👏 video- credits unknown, forwarded by a friend #women #MondayMotivation pic.twitter.com/QfAqEFUf1G

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) February 6, 2023