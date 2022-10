फूल बेचती लड़की की तस्वीर ने मचाया इंटरनेट पर बवाल, आप भी जानिए क्या है पूरा मामला ...

Street Vendor Girl Viral Picture: इंटरनेट के ज़माने में सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कंटेंट वायरल होते रहते हैं. कभी कोई वीडियो वायरल होता है तो कभी कोई तस्वीर ही तहलका मचा देती है. इस वक्त भी एक लड़की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तस्वीर में दिख रही लड़की सांवली-सलोनी है और सड़क पर फूल लेकर बेचने के लिए निकली है. ये तस्वीर देखने के बाद लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं.

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसी सांवली लड़की (Woman Darkens Face to Look Like Poor) की तस्वीर छाई हुई है, जो हाथों में फूल लिए सड़क पर घूम रही है. ये तस्वीर यूं तो आम सी है, लेकिन इसकी वजह से इंटरनेट पर इस वक्त एक बहस सी छिड़ गई है. दरअसल ये लड़की तस्वीरों में जैसी दिख रही है, वो वैसी है ही नहीं और लोग इस बात पर हैरान हैं कि वो ऐसी दिखकर क्या मैसेज देना चाहती है.

एनफ्लुएंसर मेकअप से बनी सांवली

वायरल हो रही तस्वीर सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स वाली एनफ्लुएंसर अंशा मोहन की है. इसमें वो अपने असल रंग से इतर सांवले मेकअप में दिखाई दे रही हैं. उन्होंने सड़क पर फूल बेचने वाली महिलाओं की तरह साड़ी पहन रखी है और मेकअप कर रखा है. उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तस्वीरें और वीडियो खुद शेयर किए हैं. उनकी इस पोस्ट पर बवाल मच गया है. आप भी पहले ये तस्वीरें देखिए.

View this post on Instagram A post shared by ANSHA MOHAN (@ansha_mohan)

View this post on Instagram A post shared by Binu Seens (@amiyo_binuseens)

लोगों ने दी मिली-जुली प्रतिक्रिया

इस पोस्ट के बाद लोगों ने अंशा मोहन की आलोचना करनी शुरू दी. तमाम यूज़र्स ने उन पर आरोप लगाया है कि गरीब लोगों की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वो लाइक्स और व्यूज़ बटोरना चाहती है. वहीं कई यूज़र्स ने ये भी पूछा है कि आखिर वो इसके ज़रिये साबित क्या करना चाहती है? एक यूज़र ने लिखा – इंस्टाग्राम एनफ्लुएंसर अपने चेहरे को सांवला करके और गरीब दिखकर क्या पागलपन दिखा रही है? वहीं एक अन्य यूज़र ने लिखा – फोटोग्राफी एक कला है लेकिन इसे असंवेदनशील होकर इस्तेमाल करना सही नहीं है.

