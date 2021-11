एक मायावी जंगल, जहां पहुंचकर खुदकुशी कर लेते हैं लोग, भ्रमित हो जाता है अच्छे-अच्छों का दिमाग !

जंगल में लगे हरे-भरे पेड़ जितने आकर्षक होते हैं, उतने ही रहस्य यहां छिपे होते हैं. जापान की राजधानी टोक्यो से 2 घंटे की दूरी पर स्थित आओकीगाहरा जंगल (Aokigahara Forest) तरह-तरह के पड़ों से भरा पड़ा है. इस जंगल में जो भी शख्स आता है, उनमें से ज्यादातर लोग यहीं भटककर अपनी जान (Suicide Forest) दे देते हैं.

दुनिया की तमाम विचित्र जगहों (Weird Places of World) में शुमार जापान (Japan News) के ‘सुसाइड फॉरेस्ट’ (Suicide Forest) के नाम से मशहूर है. इस जगह पर अब तक कई लोगों ने आत्महत्या (Suicide in Forest) की है. आत्महत्या की तमाम घटनाएं सुनने और देखने के बाद बहुत से स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जगह पर भूतों (Ghosts in Japanese Jungle) का अड्डा है.

कंपास और मोबाइल नहीं करते हैं काम

जंगल (Suicide Forest in Japan) में प्रवेश करते वक्त आपको- ‘अपने बच्चों और परिवार के बारे में ध्यान से सोचें’, ‘आपका जीवन आपके माता-पिता द्वारा दिया हुआ कीमती तोहफा है’ जैसी चेतवावनी वाले बोर्ड्स मिलेंगे. जापान के टोक्यो से 2 घंटे की दूरी पर स्थित ये जंगल करीब 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यहां पेड़ों का अथाह सागर है, जहां आसानी से लोग खो जाते हैं. बताया जाता है कि जंगल की मिट्टी, दरअसल ज्वालामुखी के लावे से बनी हुई है. यही वजह है कि यहां कंपास भी काम नहीं करता. आयरन कंटेंट के चलते कंपास की सुई कभी सही रास्ता नहीं बता पाती. अगर कोई जंगल में खो गया, तो वो बाहर की दुनिया के संपर्क नहीं कर सकता.

एक ही चारा बचता है – ‘आत्महत्या’

आस-पास रहने वाले लोगों का कहना है कि जंगल के अंदर से रात में चीखने की आवाज़ें आती हैं. साल 2003 में इस जंगल के अंदर से 105 शव निकाले गए थे. इनमें से कई शव सड़ चुके थे तो कुछ को जंगली जानवरों ने खा लिया था. बताते हैं कि मोबाइल नेटवर्क और कंपास के काम करने की वजह लोग डर के मारे खुदकुशी कर लेते हैं. कुछ जापानी लोगों का ये भी मानना है कि यहां मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं. अपनी डरावनी कहानियों के लिए ये जंगल कुख्यात है.