समंदर किनारे बिकिनी पहनने पर भी इन देशों में कटता था चालान! गवाही दे रही है तस्वीर

Interesting Facts About Bikini: हम सिल्वर स्क्रीन से लेकर बड़े-बड़े पोस्टर तक में आजकल बिकिनी में महिलाओं को देखते हैं. यहां तक कि यूरोपीय देशों में समंदर के किनारे ये नज़ारा आम है. महिलाएं बड़े ही आराम से बिकिनी में सनबाथ लेती हुई नज़र आती हैं, जबकि इसकी तरह-तरह की वरायटीज़ उनकी पसंद और नापसंद से मुताबिक बाज़ार में मौजूद हैं. वैसे, जिन यूरोपीय देशों में बिकिनी को महिलाओं की स्वच्छंदता से जोड़कर देखा जा रहा है, एक वक्त में इस ड्रेस को लेकर वहां अलग किस्म का माहौल था.

1957 के दौर में तमाम ऐसे यूरोपीय देश थे, जहां महिलाओं को लोग बिकिनी में नहीं देखते थे. सार्वजनिक तौर पर अगर वे इस ड्रेस में दिखाई भी दे जाएं, तो उन्हें चालान के तौर पर सज़ा मिलती थी. इस वक्त सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी हुई एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें बिकिनी पहनने की वजह से महिला का चालान काटा जा रहा है.

बिकिनी पहनने पर होता था जुर्माना

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @historyinmemes नाम के अकाउंट से एक तस्वीर ट्वीट की गई है, जिसमें एक महिला बिकिनी में खड़ी है और पुलिस अफसर कागज पर कुछ लिख रहा है. ये तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि 1957 में खींची गई है. इसके साथ कैप्शन में जानकारी दी गई है कि 1957 में इटली के एक बीच पर महिला को बिकिनी पहनने के लिए चालान दिया जा रहा है. उस वक्त पब्लिक प्लेसेज़, खासतौर पर फ्रेंच अटलांटिक कोस्टलाइन, स्पेन, इटली और पुर्तगाल में बिकिनी पहनने पर पाबंदी थी.

A police officer issuing a woman a ticket for wearing a bikini on an Italian beach, 1957. At the time the bikini was banned from beaches and public places on the French Atlantic coastline, Spain, Italy and Portugal. pic.twitter.com/s6l5pZ3ksb

— Historic Vids (@historyinmemes) November 20, 2022