Impala : चीते भी फुर्ती में इनके आगे फेल, हवा से करते हैं बातें, देखें-हैरतअंगेज वीडियो

धरती पर एक से एक जीव हैं, जिनकी फुर्ती देखते ही बनती है. आपने चीतों के बारे में सुना होगा. उस पर तो कहावत ही बनी हुई है कि चीतों सी फुर्ती होनी चाहिए. लेकिन क्‍या आप किसी ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं, जो फुर्ती में चीतों को भी मात दे जाए. ऐसा जानवर जिसे चंगुल में ले पाना तेंदुए, टाइगर जैसे श‍िकार‍ियों के भी बस की बात न हो. आज हम ऐसे ही एक जीव के बारे में बात करेंगे. इसका नाम इम्‍पाला है. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इम्‍पाला की लंबी छलांग आप देख सकते हैं.

ट्विटर पर @Rainmaker1973 एकाउंट से यह वीडियो शेयर किया गया है. आप देख सकते हैं कि इम्‍पाला का एक झुंड कैसे सडक को उड़ते हुए पार कर रहा है. उनकी रफ्तार इतनी तेज है कि पलभर में ही वे इस पार से उस पार चले जाते हैं. वीडियो के साथ इसका विवरण भी दिया गया है. लिखा है, इम्‍पाला दौड़ने और कूदने के लिए ही बने हैं. ये 3 मीटर ऊंची और 10 मीटर लंबी छलांग लगा सकते हैं. इनकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रत‍िघंटे से भी ज्‍यादा होती है. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चीता द्वारा पीछा किए जाने पर वे सचमुच उड़ने लगते हैं. यह वीडियो Samantha Pittendrigh ने कैद किया है.

