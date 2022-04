30 करोड़ का आलीशान घर महिला ने महज 2 हज़ार रुपये में हासिल कर लिया, आखिर कैसे ?

इंसान की किस्मत कब-कैसे पलट जाए, कहा नहीं जा सकता. एक महिला की किस्मत (Woman Got Big House in just 2000 rs) भी कुछ इसी तरह बदली और वो रातोंरात एक छोटे से घर से निकलकर आलीशान बंगले (Woman Got House Worth 30 Crore) की मालकिन बन गई. कहां वो दूसरों के बच्चों को पालने का काम करती थी और कहां वो खुद ही लोगों को नौकरी देने की स्थिति में आ गई.

ये कहानी कैथरीन कारवाडाइन (Catherine Carwadine) नाम की 59 साल की महिला की है. जो हेल्थ डिपार्टमेंट (NHS Worker Won 30 Crore House in Lottery) से रिटायर हुई थी और बतौर फोस्टर मदर यानि आया के तौर पर काम करती थी. उनके खुद के भी 5 बच्चे हैं और वे पति और बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं. इसी बीच उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि वे रातोंरात करोड़पति बन गईं.

सिर्फ 2 हज़ार में मिला 30 करोड़ का घर

Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक कैथरीन कारवाडाइन (Catherine Carwadine) ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर 20 पाउंड यानि भारतीय मुद्रा में करीब 2 हज़ार रुपये खर्च करके Raffle लॉटरी का टिकट लिया था. उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी लॉटरी लग जाएगी. 1 अप्रैल को उन्हें जब पता चला कि उनकी लॉटरी लग गई है तो वे खुश तो हुईं, लेकिन उन्हें आशंका थी कि ये अप्रैल फूल बनाने वाली बात है. आखिरकार जांच-पड़ताल के बाद ये साफ हो गया कि कैथरीन ने वाकई इनाम में 30 करोड़ का आलीशान घर जीत लिया है.

सुख-सुविधाओं से लैस है घर

कैथरीन कारवाडाइन (Catherine Carwadine) का ये घर Bowness-on-Windermere इलाके में मौजूद है. घर के पास एक आर्टिफिशियल लेक भी है. इसके अलावा थियेटर, गार्डन, पर्सनल सिनेमा हॉल और जिम जैसी सुविधाएं भी यहां मौजूद हैं. घर के बाहर शानदार नज़ारा दिखाई देता है. उन्हें जिस दिन इस घर के बारे में पता चला, बकौल कैथरीन पूरा परिवार खुशी के मारे जश्न मनाता रहा. घर मिलने के बाद वे इसमें रहने, किराये पर देने और बेचने का भी अधिकार पा चुकी हैं. उम्र के इस पड़ाव पर अचानक अमीर बनी कैथरीन कारवाडाइन (Catherine Carwadine) की खुशी का फिलहाल कोई ठिकाना ही नहीं हैं.

