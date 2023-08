यहां हवा में उड़ने लगता है नाश्ता, खाने के लिए करनी पड़ती है खासी मशक्कत! चौंका रहा है Video

सोशल मीडिया पर हम यूं तो बहुत से वीडियो देखते रहते हैं लेकिन इनमें से कुछ ही होते हैं, जिन्हें हम देखन या तो पसंद करते हैं या फिर आगे के लिए सेव कर लेते हैं. इनमें से कुछ वीडियो तो पालतू जानवरों या जंगल से जुड़े होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जिसमें लोग अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे होते हैं. हालांकि कई बार कुछ इतनी हटकर चीज़ें दिख जाती हैं कि आप उन्हें बार-बार देखना चाहते हैं.

ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स हवा में उड़ रहे ब्रेड पर शहद लगाकर खाने की कोशिश कर रहा है. अब आप भी सोच रहे होंगे कि भला कोई चीज़ हवा में कैसे उड़ सकती है, जबकि ग्रैविटी के बारे में हम सभी जानते हैं. तो हम आपको बता दें कि ये वीडियो इंटरेशनल स्पेस सेंटर का है और इसमें दिख रहा शख्स एक एस्ट्रोनॉट है.

हवा में उड़ती ब्रेड और शहद

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एस्ट्रोनॉट बडे़ ही आराम से ब्रेड को हवा में छोड़कर आराम से शहद ला रहा है और इस पर लगाता है. इतना ही नहीं वो शहद को ब्रेड पर ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से लगाता है, फिर वो नीचे नहीं गिरता. कई बार तो शख्स ब्रेड और शहद को यूं तो हवा में छोड़ देता है और फिर उसे पकड़कर खाने लगता है. उसे ऐसा करता देखकर आपको भले ही अजीब लगे लेकिन अंतरिक्ष में ग्रैविटी नहीं होने की वजह से ऐसा ही होता है. वीडियो में दिख रहे शख्स संयुक्त अरब अमीरात के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नेयादी हैं.

Have you ever wondered how honey forms in space? 🍯

I still have some Emirati honey left that I enjoy from time to time. Honey has many benefits, especially for the health of astronauts. pic.twitter.com/RrjQYlNvLD

— Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) August 20, 2023