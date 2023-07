इंटर्न ने 5 घंटे काम के लिए मांगी 50 हजार सैलरी, रखी ऐसी डिमांड कि सब हैरान, लेकिन वजह भी बताई

इंटर्न यानी पहली नौकरी, ऐसे में हर कोई चाहता है कि किसी तरह से काम मिल जाए ताकि सीखने की प्रक्रिया शुरू हो. लेकिन एक इंटर्न ने इंटरव्‍यू के दौरान गजब की शर्त रख दी. उसने न सिर्फ काम के घंटे तय करने को कहा, बल्‍क‍ि आज की जरूरतों के मुताबिक 50 हजार रुपये सैलरी देने की भी मांग की. इंटरव्‍यू लेने वाली मह‍िला ने अपना अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर किया तो बहस छिड़ गई. हालांकि, उसने अपनी शर्त की वजह भी बताई.

इनफीडो (Infeedo) में पीपुल्स सक्सेस की निदेशक समीरा खान ने हाल ही में Gen Z intern के इंटरव्यू के अपने अनुभव ट्विटर पर पोस्‍ट किए. लिखा, मैं आज एक जेन जेड इंटर्न का साक्षात्कार ले रही था. उसने कहा कि 5 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकता, क्‍योंकि उसे वर्क और लाइफ में बैलेंस चाहिए. एमएनसी कल्‍चर उसे पसद नहीं. इसल‍िए एक स्‍टार्टअप के साथ काम करना चाहता है. साथ ही उसने स्टाइपेंड के रूप में 40-50 हजार की डिमांड की. भगवान उसे भव‍िष्‍य के लिए आशीर्वाद दें.

I was interviewing a GenZ intern today and he says he is looking for work life balance with not more than 5 hours of work.

Doesn’t’t like the MNC culture so wants to work at a start up.

Also, wants 40-50k stipend.

God bless the future of work.

— Sameera (@sameeracan) July 19, 2023