Amazing Girl : बच्ची की उम्र और शक्ल पर मत जाइए, खड़े-खड़े कर देती है कमाल !

Amazing Baking Skills of Little Girl : आमतौर पर बच्चों को 7-8 साल की उम्र तक किचन और वहां इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से दूर ही रखा जाता है. चार बरस (4 Year old girl making Cakes) की उम्र में तो बच्चों को वहां फटकने भी नहीं दिया जाता, लेकिन इसी उम्र की एक बच्ची कमाल कर रही है. एलिस (Ellis) नाम की ये बच्ची दिखने में तो दूसरे बच्चों की तरह ही है लेकिन उसके साथ में केक बनाने का सामान आते ही ऐसी स्किल्स दिखाती है कि आप दंग रह जाएंगे.

इंटरनेट पर इस वक्त बच्ची का ये टैलेंट छाया हुआ है. एलिस की मां जोई ने अपनी बच्ची के कुछ वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं, जिसमें बच्ची क्या गजब तरीके से केक स्पिनर पर अपने हाथ चला रही है. लड़की की कुशलता देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि बच्ची की उम्र इतनी कम है.

एक से बढ़कर एक वीडियो मौजूद

thecakinggirl नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से बच्ची की मां ने एक नहीं बच्ची के कई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें बच्ची सधे हुए हाथों से केक बनाती हुई दिख रही है. किसी भी केक को डेकोरेट करना सबसे मुश्किल स्टेप होता है और बच्ची इसे बेहद संजीदगी से कर रही है. वो रेनबो केक, कपकेक और टू टियर के केक बना रही है. किसी पर नाम लिख रही है तो किसी पर डायनासोर सजा रही लड़की को देखकर आप मुस्कुरा पड़ेंगे.

बच्ची पर प्यार लुटा रहे हैं लोग

इंस्टाग्राम पर बच्ची के प्यारे वीडियो देखकर लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ यूज़र्स ने एलिस की मां की तारीफ की है, जिन्होंने उसे ये सब सिखाया है तो कुछ लोगों ने इसे बच्ची का नेचुरल टैलेंट कहा है. एक यूज़र ने लिखा- बच्ची वाकई ज़बरदस्त है, वहीं एक अन्य यूज़र ने कहा कि बच्ची अभी से पैसे कमा सकती है.

