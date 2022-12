क्रिसमस पार्टी के लिए बनाया कार्ड, मगर गलती से छपवा दिया दोस्त का दांत

क्रिसमस के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं हर तरफ क्रिसमस की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है. कोई क्रिसमस ट्री सजा रहा है, कोई पार्टी की तैयारियां कर रहा है. कोई सेंटा क्लॉज बनकर तोहफे बांटना चाहता है, तो कोई मजेदार केक खाना और खिलाना चाहता है. इन्हीं में से एक शख्स ने क्रिसमस पार्टी की तैयारियां की और क्रिसमस कार्ड भी छपवा लिया. लेकिन जब कार्ड प्रिंट होकर आए तो उसे देखकर होश उड़ गए.

दरअसल शख्स ने क्रिसमस पार्टी के लिए बड़े शौक से कार्ड तो छपवा लिया. लेकिन उस पर गलती से अपने दोस्त का डेंटल एक्स रे प्रिंट करवा दिया. अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक शख्स ने 1-2 नहीं बल्कि 90 क्रिसमस कार्ड्स पर डेंटल एक्सरे प्रिंट करवा लिए. लेकिन जब उन्हें देखा तो अपनी चूक का अहसास हुआ. सोशल मीडिया पर इस मजेदार गलती को देख लोग खूब मज़े ले रहे हैं.

क्रिसमस कार्ड शख्स ने छपवा दिए दोस्त के डेंटल एक्स रे

जैसे ही शख्स को क्रिसमस कार्ड पर छपे डेंटल एक्सरे का पता चला उसने सिर पीट लिया. गलती केवल एक कार्ड पर हुई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने पूरे 90 कार्ड पर दांत का एक्सरे छपवा दिया है. ऐसे में ये कार्ड वो किसी को दे भी नहीं सकता. फिर भी इस मजेदार चूक की तस्वीरें शख्स ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीं. जिसके बाद उसे एक से एक मजेदार सुझाव और कॉमेंट्स मिले हैं. जिसके बाद उसे बताना पड़ा कि दरअसल ये दांत उसके नहीं हैं. बल्कि उसके दोस्त माइक की एक्सरे रिपोर्ट है. जिसने ये तस्वीर डॉक्टर को दिखाने के लिए में भेजी थी.

Tried to use the Shutterfly mobile app to design my Christmas cards. Selected the wrong photo from my camera roll so now I have 90 of these. pic.twitter.com/QrxUQUillP

— Dan White (@atdanwhite) December 14, 2022