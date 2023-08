घूस यानी रिश्वत. जब इंसान का कोई काम आसानी से नहीं होता तब घूस देकर उसे आसानी से करवाने की कोशिश की जाती है. भारत में घूस से कई काम हो भी जाते हैं. इसी वजह से लोग घूस देने में हिचकते भी नहीं. बड़े तो बड़े, बच्चों को भी पता है कि घूस देकर भारत में कई काम करवाए जा सकते हैं. इस कारण से ही वो भी घूसखोरों को पैसे खिलाने लगते हैं. सोशल मीडिया पर एक आईपीएस अधिकारी ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की, जो भारत के घूस देने के रिवाज की पोल खोलता नजर आया.

बोर्ड एग्जाम का डर कई बच्चों में होता है. इन एग्जाम्स के रिजल्ट के आधार पर बच्चों को आगे एडमिशन मिलता है. ऐसे में बच्चों के करियर में ये एग्जाम्स काफी इम्पोर्टेन्ट होते हैं. लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि जब भारत में घूस से हर काम हो ही जाता है तो बोर्ड एग्जाम में भी इसके द्वारा सफलता पाई जा सकती है. सोशल मीडिया पर एक आईपीस अधिकारी ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की, जिसमें बच्चे ने बोर्ड एग्जाम के आंसर शीट को जवाब की जगह पैसों से भर दिया.

पास होने के लिए दिया घूस

सोशल मीडिया साइट ट्विटर, जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, पर ये फोटो शेयर की गई. आईपीस अधिकारी अरुण बोथरा ने इसे शेयर किया. इसमें एक आंसर शीट के अंदर नोट डाले हुए नजर आए. इसमें सौ और दो सौ के नोट भरे थे. साथ ही लिखा था कि इतने पैसों में उसे पासिंग मार्क्स दे दिए जाएं. इसकी तस्वीर क्लिक कर टीचर ने आईपीएस अधिकारी को भेजा, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. इस एक ही तस्वीर के जरिये भारत के एजुकेशनल सिस्टम को समझा जा सकता है.

Pic sent by a teacher. These notes were kept inside answer sheets of a board exam by students with request to give them passing marks.

Tells a lot about our students, teachers and the entire educational system. pic.twitter.com/eV76KMAI4a

— Arun Bothra 🇮🇳 (@arunbothra) August 21, 2023