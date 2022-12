मिलिए दुनिया के सबसे छोटे इंसान से, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है नाम!

विश्व रिकॉर्ड बनाना बच्चों का खेल नहीं होता. इसके लिए लोगों को कड़ी मेहनत, त्याग, तपस्या और समझ की जरूरत होती है. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुदरत ऐसी प्रतिभा से नवाजती है कि बिना मेहनत के वो खास बन जाते हैं. एक ऐसा ही नाम है अफशीन स्माइल का जो दुनिया के सबसे छोटे इंसान होने का दर्जा हासिल कर चुके हैं. हाल ही में उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है.

ईरान के अफशीन इस्माइल अब दुनिया के सबसे छोटे इंसान बन गए हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की. इस्माइल की कुल लंबाई 2 फ़ीट और 1.6 इंच यानी 65.24 सेंटीमीटर ही है. 20 साल के अफशीन ने 36 साल के एडवर्ड नीनो की लंबाई का रिकॉर्ड तोड़कर ये खिताब हासिल किया.

अफशीन इस्माइल बने दुनिया से सबसे छोटे इंसान

अफशीन इस्माइल अब दुनिया के सबसे छोटे इंसान हैं. उन्होंने कोलंबिया के 36 साल के एडवर्ड नीनो का दुनिया के सबसे छोटे इंसाने होने का रिकॉर्ड तोड़कर ये खिताब अपने नाम कर लिया है. जिनकी लंबाई 72 सेमी के करीब थी. जिसे अफशीन ने पीछे छोड़ दिया है. मंगलवार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने खुद अफशीन इस्माइल के दुनिया के सबसे छोटे इंसान होने के रिकॉर्ड की जानकारी साझा की. अफशीन की लंबाई नीनो एडवर्ड से 7 सेंटीमीटर कम है. अफशीन को ईरान के अजरबैजान जिले के बुकान काउंटी से तलाशा गया था.

We’re delighted to introduce you to the world’s NEW shortest living man, Afshin Ghaderzadeh! 🙌

Afshin was measured at our offices in Dubai, UAE earlier this week at 65.24 cm (2 ft 1.6 in) ✨https://t.co/eCaRi3lpuO

— Guinness World Records (@GWR) December 15, 2022