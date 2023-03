-15 डिग्री तापमान में IRS अफसर ने बनाया हिम तेंदुए का वीडियो, हुई वायरल, इसे देख आप भी कहेंगे- गजब!

हिम तेंदुआ, जिसे ‘पहाड़ों का भूत’ भी कहा जाता है, अत्यंत मायावी जानवर हैं जो हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों पर रहते हैं. उन्हें कितनी बार देखा और कैमरे में कैद किया गया है. लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. कई बार तो पर्यटक काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं ताकि उन्‍हें देखा जा सके. इन दिनों हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में मौजूद हिम तेंदुए के परिवार की दुर्लभ तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

आईआरएस ऑफिसर अंकुर रापडिया ( IRS officer Ankur Rapria)ने इन तस्‍वीरों को कैमरे में कैद किया है और उसे ट्विटर पर पोस्‍ट किया है. साथ में लिखा, अद्भुत लग रहा है, है ना? आपको बता दें कि अंकुर रापडिया एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी हैं. फोटो के साथ उन्‍होंने लिखा, हिमालय का भूत हिम तेंदुआ शावक और उसकी मां. -15 डिग्री में 15500 फुट की ऊंचाई पर 4-5 किलोमीटर की ट्रेकिंग के बाद इन मायावी जीवों को देखना सौभाग्य की बात है. यह तस्‍वीरें स्पीति घाटी में किब्बर गांव की हैं.

Look at love, joy n happines, when Snow Leopard Cubs reunite with the mother after hearing her call.

