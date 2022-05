नौकरी के साथ दुल्हा-दुल्हन भी दिलवा रही है IT कंपनी, शादी करने पर बढ़ जाती है सैलरी !

IT firm offers matchmaking services : किसी भी कर्मचारी के लिए उसके काम करने की जगह बेहद खास होती है. वहीं कंपनी भी अपने अच्छे कर्मचारियों को जाने नहीं देना चाहती है. तमिलनाडु बेस्ड एक आईटी फर्म (IT firm offers employees salary hike after marriage) तो कर्मचारी की हायरिंग के साथ ही उसकी फैमिली प्लानिंग तक का ज़िम्मा उठा लेती है. अविवाहित कर्मचारी के लिए दूल्हा-दुल्हन दिलाने से लेकर उसकी घर-गृहस्थी बसाने तक की ज़िम्मेदारी कंपनी ले रही है.

ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी Sri Mookambika Infosolutions की ओर से उनके मदुरई ब्रांच में कर्मचारियों को ये खास सुविधाएं दी जा रही हैं. यूं तो यहां काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की ही जाती है, लेकिन शादी होने पर स्पेशल सैलरी हाइक मिलता है.

शादी के लिए लड़का ढूंढने मदद करते हैं बॉस

Sri Mookambika Infosolutions की शुरुआत साल 2006 में सिवकासी से हुई थी. साल 2010 में कंपनी ने अपना बेस मदुरई में बनाया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल में उसका रेवेन्यू 100 करोड़ के आस-पास होता है. कंपनी के सीईओ सेल्वागणेश के मुताबिक कंपनी का सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो कर्मचारियों को सुविधाएं देने में भरोसा करते हैं. वे कहते हैं कि पहले उन्हें कर्मचारी हायर करने में दिक्कत हुई, लेकिन बाद में जब उन्होंने कर्मचारियों को सुविधाएं हुईं तो परफॉर्मेंस भी अच्छी हुईं. वे कहते हैं कि कर्मचारी उन्हें बड़े भाई की तरह मानते हैं. कई लोगों ने माता-पिता गांव में हैं और उन्हें शादी ढूंढने में दिक्कत होती है. ऐसे में वे अलायंस मेकर्स के नेटवर्क से उन्हें दूल्हा-दुल्हन ढूंढने में मदद देते हैं और सारे कर्मचारी मिलकर शादी में पहुंचते हैं.

शादी होते ही बढ़ती है सैलरी

यूं तो कंपनी में हर 6 महीने के बाद 6-8 फीसदी सैलरी बढ़ाई जाती है, लेकिन शादी होते ही कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने की पॉलिसी कंपनी ने शुरुआत से ही रखी है. वे पुराने कर्मचारियों का भी ख्याल रखते हैं, ताकि वे कहीं नहीं जाएं. अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो वो सीधा सीईओ के पास पहुंचते हैं. सेल्वागणेश का कहना है कि वे पैसे और वक्त को कर्मचारियों के साथ बॉन्ड बनाने में लगाते हैं. इससे उनकी कंपनी को छोड़कर जाने वालों का रेट 4-5 फीसदी हो गया है. इनमें भी ज्यादातर वो लड़कियां होती हैं, जो शादी के बाद नौकरी छोड़ती हैं.

