पुष्पा स्टाइल में झुका ही नहीं शख्स, फिर हो गया कांड ! Video देख छूट जाएगी हंसी

कुछ लोगों को अपनी अकड़ और ज़िद पर बहुत घमंड होता है. खुद को बाकियों से जुदा दिखाने के चक्रकर में कुछ भी कर देते हैं. ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ. जिसे बाकियों की तरह आगे बढने के लिए झुकना पसंद नहीं आया, लेकिन बिना झुके आगे बढने की कोशिश में वो ऐसा गिरा कि देखने वाले हंस-हंसकर लोट पोट हो गए.

ट्विटर अकाउंट@TheFigen पर बेहद मज़ेदार वीडियो शेयर किया गया. जिसमें नाव पर सवार ढेरों लोग नज़र आ जाएंगे. लेकिन जैसे ही आगे सिर पर टकराने वाला शटर आता है सभी लोग झुक जाते हैं और नाव आगे बढ़ जाती है. एक शख्स को झुकना रास नहीं आया और बिना झुके निकलने के चक्कर में नदी में छपाक हो गया. वीडियो को 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज़ मिले.

ज्यादा होशियारी पड़ गई भारी

वायरल वीडियो को देख हर कोई हंस-हंस कर लोट-पोट हो गया. क्योंकि एक शख्स की ज़रूरत से ज्यादा क्रिएटिविटी और समझदारी ने उसे औंधे मुंह गिरा दिया. वीडियो में पानी में तैरती नाव पर सवार होकर लोग आनंद उठा रहे थे. तभी एक रुकावट ने सभी को झुकने पर मजबूर कर दिया. सभी ने सिर नीचे झुका दिया और कुछ ही सेकेंड में नाव बाधा को पार कर आगे बढ़ चली. लेकिन एक शख्स को सबके लिए सामान्य रही इस प्रक्रिया में भी होशियारी दिखाकर खुद को सबसे अलग करने की ज़िद थी. लिहाज़ा उसने कई तिकड़म लगाए कि बिना झुके वो नाव के साथ पार हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि ज्यादा होशियारी हमेशा नहीं चलती, बस इसी चक्कर में वो जनाब पानी में ऐसा छपाक हुए कि देखने वाले हंसे बिना नहीं रह पाए.

There is always that one! 😂😂pic.twitter.com/5RCJHyI5oL

— Figen (@TheFigen) July 27, 2022