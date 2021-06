10 महीने पहले कोमा में गई थी महिला, जब जागी तो बन चुकी थी एक बच्ची की मां !

किसी भी परिवार के लिए मेडिकल क्राइसिस (Medical Crisis) किसी बुरे सपने से कम नहीं होती. इटली की एक महिला (Italy Woman in Coma) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. ये महिला करीब साल भर पहले हार्ट अटैक के बाद कोमा (Woman slipped in coma after heart attack) में चली गई थी. जब वो 10 महीने बाद कोमा से बाहर आई तो उसे पता चला कि वो एक बच्ची की मां बन चुकी है. वो इस बात को जानकर हैरान भी रह गईं, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद कोमा से बाहर आने के बाद उन्हें चीज़ें स्वीकार करने में भी थोड़ा वक्त लग रहा है.



ये घटना इटली की है और महिला का नाम क्रिस्टीना रोज़ी (Cristina Rosi) है. क्रिस्टीना की उम्र 37 साल है. उन्हें साल 2020 में जुलाई के महीने में हार्ट अटैक आया था. अटैक के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो कोमा में चली गईं. पूरा परिवार उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान था और जब वो अचानक कोमा से जागीं तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मां को याद किया.



कोमा से जागते ही बन गईं मां



जब क्रिस्टीना रोज़ी (Cristina Rosi) को हार्ट अटैक आया था, तब वे 7 महीने की प्रेगनेंट थीं. वेबसाइट मिरर के मुताबिक उनकी डिलीवरी कोमा में रहने के दौरान ही सिजेरियन सेक्शन (C-section delivery) से कराई गई. उनकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है और उसका नाम कटरीना (Caterina) रखा गया था. क्रिस्टीन को होश आने के बाद बताया गया कि वे एक बच्ची को जन्म दे चुकी हैं, जिसे जानकर वो हैरान और खुश भी हुईं. फिलहाल उनकी तबियत तेज़ी से सुधर रही है और वे अपने आप खाना भी खा सकती हैं.पहले शब्द के तौर पर कहा 'मम्मा'



रोज़ी के कोमा में जाने की वजह उन्हें संदिग्ध ब्रेन हैमरेज होना था. उनके पति का कहना है कि वो जब कोमा से जागीं तो वे वहीं मौजूद थे. रोज़ी ने जागते ही सबसे पहले अपनी मां को याद किया है और उनका पहला शब्द था 'मम्मा'. रोज़ी की मां को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बेटी को दोबारा जन्म दिया है. रोज़ी के इलाज के लिए क्राउडफंडिंग की मदद से उनके इलाज के लिए 208,000 डॉलर से ज्यादा की रकम जमा की थी क्योंकि उन्हें कई महीने अस्पताल में गुजारने पड़े. अब परिवार उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी राहत महसूस कर रहा है.