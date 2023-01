जापान को दुनिया की सबसे तेज, सबसे हाईटेक और सबसे शानदार ट्रेनों का घर माना जाता है. यहां ट्रेनों की सुव‍िधा लाजवाब है और आप भी इसे देखकर दंग रह जाएंगे. मगर यहां घूमने जाने वाले लोगों को इन दिनों एक खास ट्रेन बेहद पंसद आ रही है और वह भी अपनी खासियत की वजह से. मियाजाकी प्रान्त में खूबसूरत नजारे दिखाने वाली आमातेरासू ट्रेन एक खास ईंधन से चलती है. वो ईंधन है रेमन सूप, जो जापान के लोगों का पसंदीदा खाना है. इस ईको-फ्रेंडली ट्रेन को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल और बचे हुए शोरबे को बायोडीजल में बदला जाता है.

दो हजार रेस्‍टोरेंट से इकट्ठा करते खाना

डायचे वैले की रिपोर्ट के मुताबिक, टोनकोत्सु रेमन शोरबा नामक इस बायोडीजल को शहर के दो हजार रेस्‍टोरेंट से इकट्ठा किया जाता है. 90 फीसदी ईंधन कुकिंग ऑयल से और बाकी दस फीसदी बचे हुए रेमन शोरबा से बनता है . इस वसायुक्‍त सूप को बायोडीजल में बदलने के लिए फैट को इस तरह रिफाइन किया जाता है कि वो गाढ़ा न हो.

