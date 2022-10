मंदिर के 600 साल पुराने टॉयलेट को गाड़ी ने मारी टक्कर, ऐतिहासिक कलाकृति को हुआ नुकसान

Viral News: सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का काम करने वाले एक जापानी व्यक्ति ने गलती से अपनी कार को सदियों पुराने बौद्ध मंदिर में देश के सबसे पुराने शौचालय में गिरा दिया. ये टॉयलेट पश्चिमी क्योटो के टोफुकुजी मंदिर में है. इसे 15वीं शताब्दी का बताया जाता है.

क्योटो हेरिटेज प्रिजर्वेशन एसोसिएशन के लिए काम करने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति ने क्योटो में टोफुकुजी मंदिर के अंदर स्थित सांप्रदायिक शौचालय को क्षतिग्रस्त कर दिया. दुर्घटना के समय बौद्ध मंदिर के अंदर कोई और नहीं था और चालक को कोई चोट नहीं आई.

The oldest and largest toilet in Japan is at Tofukuji Temple in Kyoto, used by its many zen monks since the early 14th century. The inside was once partitioned into booths (obviously), liquids and solids were deposited in separate rows. Now a designated national treasure. 450m². pic.twitter.com/OAkIgruBcr

