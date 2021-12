गजब ! दुनिया की पहली ऐसी बस, जो सड़क पर भी चलेगी और पटरी पर भी दौड़ेगी

जापान में दुनिया की पहली ऐसी गाड़ी (World’s First Dual Mode Vehicle) बनाई गई है, जिसकी क्षमता सड़क के साथ-साथ रेलवे ट्रैक पर भी दौड़ने की होगी. ये एक बस होगी, जो सड़क और ट्रैक (vehicle accelerates both on track and road) पर आराम से चल सकेगी. पहले कहा जा रहा था कि टोक्यो ओलंपिक तक बस का संचालन शुरू हो जाएगा लेकिन अब ये बस क्रिसमस के आस-पास लोगों के लिए चलाने की योजना बनाई गई है.

बस का शुरुआती ट्रायल कामयाब होने के बाद सरकार इसे दो राज्यों के बीच चलाने की प्लानिंग में है. दुनिया में अपनी तरह का ये पहला वाहन (World’s First Dual Mode Vehicle) है. इसका संचालन जापान की कंपनी एसा सीसाइड रेलवे कर रही है. शुरू में इस बस को केइओ, टोकूमिशा, मुरोतो और कोची के बीच चलाया जाएगा. ड्यूल मोड व्हीकल का रूट ऐसा बनाया जाएगा कि ये सड़क और रेल पटरी, दोनों से होकर गुजरे. इस वाहन की शुरुआत क्रिसमस पर शिकोकु से की जाएगी.

पटरी और सड़क पर कैसे चलेगी बस ?

Dual Mode Vehicle के रूट के मुताबिक ये 6 किलोमीटर सड़क पर चलेगा और 10 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर दौड़ेगा. जापानी मीडिया के मुताबिक इस तरह का वाहन तैयार करने के लिए माइक्रोबस में ही कुछ संसोधन किए गए हैं. इसमें ऐसे पहिये लगाए गए हैं, जो रेल की पटरी पर चलने के लिए उपयुक्त हैं. जब बस को सड़क पर चलना होगा तो ये पहिये ऊपर की ओर उठ जाते हैं और सामान्य रूप से बस टायर के सहारे चलने लगती है. इसी तरह कहीं भी ज़रूरत होने पर इन्हें स्विच किया जा सकेगा.

दिन में 13 राउंड लगाएगी अनोखी बस

बस में कुल 18 यात्रियों के बैठने की जगह है. चूंकि ये बस खुद को रास्ते के मुताबिक स्विच कर सकती है, ऐसे में लोग इसमें बैठने के लिए उत्साहित होंगे. क्रिसमस से इसकी आधिकारिक शुरुआत होने के बाद हर दिन ये अपने रूट पर 13 राउंड लगाएगी. इस खास बस में यात्रा करने के लिए पहले ही लोगों को अपनी टिकट बुक करानी होगी, जो ऑनलाइन रिजर्वेशन के तहत हो सकेगी. जापानी सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें और डेमो वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं.

