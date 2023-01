Monet’s Pond : आपने अब तक जितने भी तालाब देखे होंगे उसमें मललियां, रंग बिरंगे फूल और तमाम तरह के सुंदर पक्षी जरूर होंगे. वे आपको लुभाते भी होंगे पर यकीन मानिए जिस तालाब की हम चर्चा कर रहे हैं उससे खूबसूरत कोई नहीं होगा. हम बात कर रहे हैं जापान के मोनेट तालाब या नमोनाकी तालाब (Monet’s Pond) की. यह इतना सुंदर है क‍ि आपको यह तालाब कम एक पेंटिंग नजर आएगा. रंग बिरंगी मछल‍ियां, सुंदर महकते फूल और पानी के बीच से झांकती हरी हरी पत्तियां. यकीनन आपको मंत्रमुग्‍ध कर देंगी. ट्विटर पर इसका वीडियो शेयर होने के बाद से हजारों लोग इसे देख चुके हैं और लाइक कर रहे हैं.

सबसे सुंदर मानव निर्मित तालाबों में से एक

जापान के बाहरी इलाके में जंगल के अंदर पूरी तरह छिपा हुआ यह तालाब दुनिया के सबसे सुंदर और मानव निर्मित रंगीन तालाबों में से एक है. यह लंबे समय तक गुमनाम रहा. यहां तक कि जापान में भी लोग इसके बारे में बहुत कम जानते थे. इसे लोकप्रियता तब मिली जब लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट करना और इसके बारे में बात करना शुरू किया. तालाब में एक छोटा सा शिंटो मंदिर भी है. तालाब का स्थान भी शानदार है. एक पहाड़ी की तलहटी में यह बना हुआ जो ऊपर से देखने पर बेहद शानदार लुक देता है.

बनने की कहानी भी शानदार

तालाब तो शानदार है ही, इसे और बेहतर लुक देता है इसमें खिलने वाले गेंदे और क्रिस्टल साफ पानी में तैरने वाली रंगीन मछल‍ियां. तालाब इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है. प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार क्लॉड मोनेट ने एक सपने में इस तरह का तालाब देखा था. उसके बाद उन्‍होंने कई तस्‍वीरें बनाईं और उन्‍हीं तस्‍वीरों को यहां बखूबी धरातल पर उतारा गया है. यानी उन्‍होंने तस्‍वीरों को जो कल्‍पना की थी, उसी तरह की फूल पत्‍त‍ियां, मछल‍ियां और बिल्‍कुल स्‍वच्‍छ पानी, इस तालाब की सुंदर को चार चांद लगा देते हैं.

Monet’s Pond in Japan Looks Like a Painting Come to Life pic.twitter.com/D1V3Y1S4e0

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) January 10, 2023