मुर्गे के लंबे-लंबे पंख देख लोग समझ बैठते हैं मोर, सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं 'स्पेशल चिकन'

Weird Chicken Has Long Tail : दुनिया में तरह-तरह के जीवों की प्रजातियां हैं. कुछ को हम रोज़ाना अपने आस-पास देखते हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें हम नहीं पहचानते. आज हम आपको एक ऐसे ही मुर्गे के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा. इस मुर्गे की खासियत है सुंदर,लंबे पंख, जो उसे किसी मोर (Chicken has Peacock like Feather) की तरह बनाते हैं.

इस अनोखे चिकेन का नाम ओनेगादोरी (The Onagadori) है और ये जापान (Japan News) में ही पाया जाता है. ये मुर्गे की बेहद दुर्लभ प्रजाति है, जिसके पंख 10 मीटर तक लंबे होते हैं. यानि अपने पंखों पर इतराने वाले को मोर को भी इस मुर्गे के जलन हो सकती है. इसे पक्षियों के एक अलग ही खास जगह मिली है. जापान में तो इसके नाम का मतलब ही ‘आदरणीय पक्षी’ (honorable fowl) होता है.

‘आदरणीय पक्षी’ है ओनेगादोरी

ओनेगादोरी नाम के इस चिकन को साल 1952 में स्पेशल स्टेटस दिया गया. ये खास चिकन ब्रीड ओनेगादोरी जापान में काफी कम संख्या में हैं और ओनोगादोरी और उसके अंडों का एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी है. ये चिकन ब्रीड अपनी खूबसूरत और लंबे पंखों वाली पूंछ के लिए मशहूर है. अगर इस प्रजाति को अच्छी देखभाल मिले तो ये पंख पूरी ज़िंदगी बढ़ते रहते हैं. खूबसूरत पंखों वाले इस पक्षी का इतिहास हज़ारों साल पुराना है लेकिन माना जाता है इसे 17वीं सदी के आस-पास विकसित किया गया. ये खास तौर पर जापान के शिंकोकु आइलैंड के तोसा प्रांत में पाए जाते हैं.

कहां से आए अनोखे मुर्गे ?

इसकी असल उत्पत्ति के बारे में तो कोई ठीक से जानता नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि ये लंबे पंखों वाले पक्षियों – शोकोकु, टोटेंको और मिनोहिकी से ही मिलता-जुलता पक्षी है. मुर्गे की जादुई पूंछ उनके खास जीन का नतीजा है, जिसकी वजह से ये हमेशा उसके साथ रहते हैं. इनकी लंबाई भी तेज़ी से बढ़ती है. इस प्रजाति की मुर्गियों के पंख सामान्य होते हैं, लेकिन मुर्गों की पूंछ असाधारण होती है. यूरोपियन लोगों ने जब इन्हें पालना शुरू किया, तो उन्हें ये पसंद नहीं आया लेकिन जापान में इन्हें पसंद किया जाता है. आमतौर पर इनकी पूंछ 1.5 मीटर लंबी होती ही है, जो हर साल 90 सेंटीमीटर बढ़ती है. अब तक ओनेगादोरी की सबसे लंबी पूंछ 11.3 मीटर लंबी रही है.

