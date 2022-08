आप ही बताएं, लोगों को शराब कैसे पिलाई जाए' सरकार ने लोगों से पूछा अजीब सवाल !

Japan Bizarre Idea to Boose Alcohol Consumption : आपने अब तक शराब पीने से सौ नुकसान सुने होंगे. पैसे बर्बाद होने के साथ-साथ इससे हमारी सेहत को भी फायदा नहीं होता. ऐसे में आमतौर पर लोग एक-दूसरे को इससे बचने की सलाह देते हैं, हालांकि उन लोगों की भी कमी नहीं है, जो दो घूंट पीने के लिए यारों को इनवाइट करते रहते हैं. दोस्त छोड़िए, एक देश की सरकार (Japanese Goverment Wants to Boost Booze) ही चाहती है कि उसके नागरिक शराब पिएं. ये मज़ाक नहीं बिल्कुल सच है.

सुनने में ये ज़रा अटपटा है, लेकिन जापान की सरकार ने एक कॉम्पटीशन कराया है, जिसमें लोगों से पूछा गया है कि आखिर शराब पीने की क्षमता देश में कैसे बढ़ाई जाए ? अब तक आपने लोगों को काम-धंधा करने के लिए सरकारों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हुए देखा या सुना होगा लेकिन जापान की सरकार नागरिकों को शराब पीने के लिए उत्साहित कर रही है. इसके लिए वो नागरिकों से ही आइडिया मांग रही है.

आयोजित किया गया अजीबोगरीब कॉम्पटीशन

जापान की सरकार की ओर से पूरे देश में के लिए एक कॉम्पटीशन रखा गया है, जिसमें लोगों से ज्यादा शराब पीने के लिए प्रोत्साहित करने वाले आइडिया मांगे गए हैं. गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक National Tax Agency की ओर से ‘Sake Viva!’ नाम का कैंपेन शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 20 से 39 साल तक के लोगों से कुछ ऐसे आइडिया मांगे जा रहे हैं, जिनको इस्तेमाल में लाकर शराब की खपत बढ़ाई जा सके. दरअसल जापान में ज्यादातर युवाओं ने शराब पीनी छोड़ दी है. ये बदलाव कोरोनावायरस से बचते वक्त उनके जीवन में आया है.

…अब सरकार को चाहिए रेवेन्यू

सरकार को इस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से खासा नुकसान हो रहा है और वे शराब के ज़रिये आने वाले रेवेन्यू में नुकसान उठा रहे हैं. यही वजह है कि 9 सितंबर तक यहां लोगों से नए प्रोडक्ट और डिज़ाइन पर आइडिया मांगे जा रहे हैं. साथ ही ये भी पूछा जा रहा है कि आखिर घर में ड्रिंकिंग को कैसे बढ़ाया जाए. JiJi.com के मुताबिक लोग सरकार को मेटावर्स बेस्ड सेल्स टेक्निक अपनाने के लिए कह रहे हैं. इस प्रतियोगिता के विजेता को 10 नवंबर के दिन टोक्यो में सम्मानित किया जाएगा और उसके आइडिया को कॉमर्शियलाइज़ भी करने में मदद की जाएगी.

