Weird: जापानी टॉयलेट देखकर अचंभे में पड़ जाएंगे आप ! बाहर से देख सकते हैं अंदर का नज़ारा

जापान (Japan News) में हर चीज़ खास होती है. वहां की एजुकेशन पॉलिसी और बच्चों के पालन-पोषण के तरीके से लेकर इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में भी कुछ न कुछ खास रहता है. जापान में हर चीज़ की तरह की टॉयलेट (Hi Tech Public Toilets) भी काफी हाई टेक्नॉलजी (Hi Tech Toilets) के हैं. टॉयलेट (See Through Toilets in Japan) में एंट्री करने वाले यहां सुकून महसूस करेंगे, क्योंकि उनके लिए सब कुछ परफेक्ट है.

जापान की राजधानी टोक्यो (Tokyo) में एक खास बिल्डिंग बनाई गई है, जहां सिर्फ हाई टेक्नॉलजी वाले टॉयलेट्स (Hi Tech Public Toilets) हैं. इस बिल्डिंग में मौजूद टॉयलेट सामान्य टॉयलेट्स से बिल्कुल अलग है. यहां मौजूदू टॉयलटेस की सीट गर्म रहती है और पानी भी यहां गुनगुना आता है. यानि टॉयलेट के लिए आने वालों को पूरा आराम महसूस होता है.

टॉयलेट की खासियत क्या?

BBC की रिपोर्ट के मुताबिक शानदार टॉयलेट्स की कीमत एक लाख से 7 लाख रुपये तक है. टॉयलेट का लिड ऑटोमेटिक तरीके से खुल जाता है. इसकी सीटें पहले से ही गर्म रहती हैं और स्प्रे से भी गुनगुना पानी आता है. टॉयलेट को गर्म रखने के लिए ब्लोअर से गर्म हवा निकलती रहती है. टॉयलेट में ऐसे स्पीकर भी मौजूद हैं, जो नॉइज़ को बंद कर सकते हैं. ये टॉयलेट कई मामलों में खास हैं, क्योंकि इस तकनीक में हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं के बराबर होता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के करीब 80 फीसदी घरों में इलेक्ट्रॉनिक शौचालय का इस्तेमाल होता है.

ये भी पढ़ें- World Record : दुनिया का सबसे छोटा बॉडी बिल्डर, जितना छोटा कद, उतना बड़ा कारनामा

टॉयलेट की दीवारें हैं ट्रांसपेरेंट

जापान के हाई टेक टॉयलेट्स की लिस्ट में एक पब्लिक टॉयलेट की भी खूब चर्चाएं हुई थीं. इस टॉयलेट में एक खास तरह के ग्लास का इस्तेमाल दीवारों के तौर पर किया गया था. इस टॉयलेट में बाहर से अंदर की ओर देखा जा सकता है. हालांकि टेक्नॉलजी का कमाल ये है कि जैसे ही टॉयलेट के अंदर जाकर कोई दरवाज़े को लॉक करता है, वैसे ही ग्लास से अंदर की ओर दिखना बंद हो जाता है और प्राइवेसी सिक्योर रहती है.

Tags: Japan, Toilet, Viral news