जापान के इस टॉयलेट की हर जगह हो रही है चर्चा, आखिर क्या है इसमें खास?

Viral Photo: मेहनत, डेडिकेशन तकनीक और इनोवेशन में जापान का कोई जवाब नही है. यहां के लोग और इंजीनियर्स हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं. तभी तो ये देश सालों से तरक्की के रास्तों पर चल रहा है. अब पर्यावरण संरक्षण को ही लीजिए. पिछले कुछ वर्षों में, लोग इसको लेकर काफी जागरूक हो गए हैं. लोग लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं. लेकिन जापान की बात ही कुछ और है. वो इस मसले को लेकर बेहद गंभीर है. अब ज़रा वहां के इस टॉयलेट के डिज़ाइन को ही देख लीजिए. पानी बचाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है.

लोग इन दिनों के जापान के टॉयलेट में लगे इस कमोड की चर्चा कर रहे हैं. ज़रा इसे ध्यान से देखिए शौचालय में एक फ्लश टैंक है जिसके ऊपर एक हैंडवाशिंग सिंक है. हाथ धोने से निकलने वाला साबुन का पानी फ्लश टैंक को भरने में योगदान देता है. इस प्रक्रिया में पानी की बचत होगी. कहने की जरूरत नहीं है कि सिंक पर लगे नल का पानी ताजा होता है. लेकिन इस तरीके से पानी की काफी ज्यादा बचत होगी.

On many Japanese toilets, the hand wash sink is attached so that you can wash your hands and reuse the water for the next flush. Japan saves millions of liters of water every year doing this. pic.twitter.com/HmDGu73iqa

— Fascinating (@fasc1nate) October 11, 2022