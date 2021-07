JCB ड्राइवर ने गड्ढे से निकलने में की हाथी की मदद, गजराज ने यूं कहा 'शुक्रिया', देखें Video

That elephantine help & the thanks at the end...

हाथी और जेसीबी का ये वीडियो (JCB helping An Elephant Video) सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. खास तौर पर लोग हाथी के शुक्रिया कहने के अंदाज़ ( Viral video of an Elephant and JCB) पर फिदा हैं. आप भी ज़रूर देखिए एक बेज़ुबान का सभ्य अंदाज़इंसान और जानवरों के बीच का रिश्ता अजीब है. जिन जानवरों को हम अपने साथ रखते हैं, उन्हें हम प्यार करते हैं और उनके लिए हर सहूलियत देने को तैयार रहते हैं, लेकिन जिन जानवरों से हमारा नाता नहीं होता, उन्हें मुसीबत में मदद करना भी हमारा फर्ज है. इंसान, मशीन और हाथी के बीच के सहयोग और उसके खूबसूरत अंत का एक वीडियो (JCB helping An Elephant Video)सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल (Viral video of an Elephant and JCB) हो रहा है. जिसे देखकर आप भी कह उठेंगे- भई वाह, संवेदना हो तो ऐसी.वीडियो IFS Susanta Nanda (@susantananda3) ने अपने ट्विटर अकाउंट (Twitter) से शेयर किया है. इस वीडियो में एक हाथी बारिश के बाद गड्ढे में फिसल गया है. ये शायद किसी कंस्ट्रक्शन साइट का वीडियो है. जहां ये हाथी गलती से आ गया और फिसलकर गड्ढे में गिर गया. इसके बाद यहां मौजूद जेसीबी ड्राइवर ने उसकी जिस तरह मदद (JCB helping An Elephant Video) की, वो देखने लायक है.वीडियो में जेसीबी (Viral video of an Elephant and JCB) अपने पिछले हिस्से से हाथी की गड्ढे से ऊपर आने में मदद कर रही है. कई बार हाथी फिसल रहा है, लेकिन जेसीबी उसे पीछे से सहारा देती रहती है. काफी प्रयासों के बाद आखिरकार जेसीबी ड्राइवर की मदद से हाथी गड्ढे से निकल बाहर आ ही जाता है. अब बेज़ुबान हाथी को ये तो नहीं पता होता है कि कौन उसकी मदद कर रहा था. सामने जेसीबी मशीन को देखकर हाथी उसकी तरफ बढ़ता है और उससे खेलने लगता है.ट्विटर पर लोग इस वीडियो (Viral video of an Elephant and JCB) पर अपना प्यार लुटा रहे हैं. इसे खूब शेयर किया जा रहा है और सभी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि हाथी वापस आकर जेसीबी से अपनी सूंढ़ छूकर उसे शुक्रिया कह रहा है. वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हाथी के आभार से इंसान को भी सीखना चाहिए कि जब कोई मदद करे तो उसका आभार ज़रूर जताएं.