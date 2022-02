महज 10 मिनट अंतरिक्ष में रहकर एस्ट्रोनॉट कहलाना चाहते हैं Jeff Bezos ! खर्च किए अरबों रुपये

कहा जाता है कि इंसान के पास अगर पैसा हो, तो वो कुछ भी कर सकता है. ये बात अमेज़ॉन के CEO जेफ बेजॉस (Jeff Bezos ) पर फिट बैठती है. उन्होंने सिर्फ अपनी बचपन की तमन्ना पूरी करने के लिए साल 2021 में अपनी ही कंपनी के एयरस्पेस में अंतरिक्ष की यात्रा की थी. वे महज 10 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद अब अपना नाम अंतरिक्ष यात्री (Jeff Bezos wants to be called an astronaut) के तौर पर दर्ज कराना चाहते हैं.

Daily Star की रिपोर्ट के मुताबिक जेफ बेजॉस अब चाहते हैं कि उनका नाम स्मिथसोनियन एयर एंड स्पेस म्यूज़ियम में बतौर अंतरिक्ष यात्री दर्ज हो जाए. उन्होंने Smithsonian’s Air and Space Museum की एक नई ब्रांच का नाम अपने नाम पर रखवाने के लिए 15-20 अरब रुपये खर्च कर दिए हैं. अब इस बात की एक बार फिर चर्चा छिड़ गई है कि जेफ बेजॉस क्या वाकई अंतरिक्षयात्री कहलाए जाने चाहिए?

50 साल तक होगा Bezos Learning Center

खबर के मुताबिक एक डील हुई है, जिसके ज़रिये अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजॉस का नाम Smithsonian’s Air and Space Museum में अगले 50 साल तक मौजूद रहेगा. उनके नाम से यहां Bezos Learning Center खोला जाएगा. इस डील में मोरल्स क्लॉज़ शामिल नहीं किया गया है, ताकि कंपनी के पास नेमिंग राइट्स रहे और वे जब चाहें तब विवादित नामों को हटा सकें. इसका फैसला एक बोर्ड के ज़रिये किया गया है, जिसमें अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी मौजूद हैं.

म्यूज़ियम ने दी सफाई

हालांकि इस तर ह की खबरों पर म्यूज़ियम की ओर से सफाई दी गई है. न्यूयॉर्क पोस्ट के ज़रिये उन्होंने कहा कि बेजॉस ने किसी तरह के नेमिंग राइट्स की डिमांड नहीं की है. लर्निंग सेंटर में छात्रों के लिए साइंस,टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाई जाएंगी ताकि वे आगे इसमें अपना करियर बना कें. हालांकि अभी लर्निंग सेंटर पूरा बना नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट के तुरंत बाद ही सेंटर का नाम बेजॉस के नाम पर रख दिया गया है. जुलाई, 2021 में जेफ बेजॉस अपनी ही कंपनी Blue Origin के एयरक्राफ्ट से अंतरिक्ष की सतह से 62 मील ऊपर गए थे.

