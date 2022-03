गजब ! कंपनी ने बनाया 'हवा-हवाई' हीरा, खान से नहीं निकला, लैब में हुआ है तैयार ...

हीरा (Precious Diamonds Around the World) दुनिया के कुछ बेशकीमती रत्नों में से एक है. इसकी कीमत इसलिए भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये दुनिया की कुछ मशहूर खानों में कठिन माइनिंग के ज़रिये बाहर आता है. अब एक ज्वैलरी कंपनी (American Jewellery Company) ने लैब में ऐसा हीरा बनाने का दावा किया है, जो हवा (Diamond made of Air) से तैयार होता है. हालांकि ये देखने में असल हीरे जितना ही चमकदार और सुंदर है.

दुनिया में कई अजूबे ऐसे होते हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है. एक ऐसा ही अजूबा है हवा से तैयार हुआ हीरा. नई तकनीक की मदद से तैयार किए गए इस हीरे की क्या खासियत है और इसे किस तरह तैयार किया गया है, हम इस अनोखी तकनीक के बारे में सब कुछ आपको बता रहे हैं.

विषैली गैस की मदद से तैयार हुआ ‘हीरा’

Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक इस हीरे को वातावरण में मौजूद कार्बन डाई ऑक्साइड की मदद से तैयार किया गया है. कंपनी का कहना है कि वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह यही गैस है और इसका इस्तेमाल करके ही बेशकीमती रत्न को तैयार किया जा सकता है. कंपनी का दावा है कि ये फिजिकली और कैमिकली, दोनों तरह से असली डायमंड की तरह है. डायमंड की कीमत को लेकर कंपनी ने खुलासा नहीं किया है. एथर कंपनी के को फाउंडर रेयान शियरमैन का कहना है कि हवा के ज़रिये दुनिया के पहले क्वालिटी डायमंड तैयार किए गए हैं. इस ज़रिये से वायु प्रदूषण को बेशकीमती हीरे तैयार किए जाएंगे.

यूं तैयार हो रहा है ‘हवा-हवाई हीरा’

डायमंड को 4 चरणों में तैयार किया गया है. पहले चरण में रिएक्टर का इस्तेमा करके वातावरण से कार्बन डाइ ऑक्साइड गैस को अलग कर लिया जाता है. आधुनिक तकनीक से हाइड्रोकार्बन सिन्थेसिस प्रक्रिया को पूरा किया गया और फिर कार्बन डाई ऑक्साइड को हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर लिया गया. हाइड्रोकार्बन को रसायन की भाप की मदद से डायमंड में बदला दिया गया. लैब में प्रॉसेस के ज़रिये डायमंड के क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं और फिर इसकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है.

