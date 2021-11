Weird Job: भूतिया घरों में सोने की खतरनाक नौकरी, हर मिनट के हिसाब से दी जाती है सैलरी

अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को लेनी हो और उसमें भूत-प्रेत का साया (Haunted Properties) होने की अफवाह सुनने को मिल जाए, तो अक्सर मालिक घर से दूर रहना ही पसंद करते हैं. ऐसे में क्या किया (Weird Job Around The World) जाए? अब हमारे देश में भले ही इसके लिए पूजा-पाठ या दूसरे तरीके अपनाए जाएं, पड़ोसी देश चीन में इसके लिए बाकायदा नौकरी ( Most Risky Jobs on Earth ) निकाली जाती है. इस नौकरी (Haunted House Testers) को एक्सेप्ट करने वाले को एक रात जाकर ऐसे घरों (Haunted and Cursed House) में सोना होता है और साबित करना होता है कि वाकई वहां कुछ भी नहीं.

सुनकर आपको भी अजीब लगा न ? हालांकि चीन (China haunted house testers) के प्रॉपर्टी बिजनेस में ये कोई अजीबोगरीब बात नहीं है. यहां की रियल एस्टेट एजेंसीज़ हॉन्टेड हाउस टेस्टर्स की नौकरी के लिए अच्छी-खासी सैलरी भी देते हैं. भूतिया या शापित प्रॉपर्टी को बाज़ार में बेचने के लिए और लोगों को कंविंस करने के लिए वे भूतिया घरों में सोने वालों की तलाश की जाती है.

हर मिनट के हिसाब से मिलती है सैलरी

हॉन्ग कॉन्ग के न्यूज़पेपर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (South China Morning Post ) की रिपोर्ट के मुताबिक हॉन्टेड हाउस टेस्टर्स की नौकरी आसान नहीं होती. उन्हें अपनी जान रिस्क पर डालकर उन घरों में जाकर रहना होता है, जो सालों से खाली पड़े हैं. इन घरों के बारे में भूतिया कहानियां सुनने के बाद भी उन्हें ये साबित करना होता है कि वाकई वहां कुछ भी नहीं है. इस नौकरी के लिए उन्हें हर मिनट के हिसाब से सैलरी दी जाती है. चीनी मुद्रा के हिसाब से 1 मिनट के लिए उन्हें 1 युआन की सैलरी दी जाती है. यानि एक घंटे के लिए उन्हें 60 युआन मिलते हैं. ये भारतीय मुद्रा के मुताबिक करीब 700 रुपये हुए. अगर कोई 24 घंटे किसी भूतिया घर में ठहर जाए, तो उसे 16,744 रुपये एक साथ मिल जाएंगे.

प्रोफेशनल हॉन्टेड होम टेस्टर्स भी हैं मार्केट में

अक्सर अनछुए और बंद पड़े घरों में खुद घर के मालिक या प्रॉपर्टी इंवेस्टर्स जाना नहीं चाहते, ऐसे में वे होम टेस्टर्स की डिमांड करते हैं. रियल एस्टेट एजेंट्स के ज़रिये प्रोफेशनल लोग ढूंढे जाते हैं, जिन्हें भूतिया घरों में रहने का एक्सपीरियंस हो. 24 घंटे हॉन्टेड प्रॉपर्टी में गुजारने के बाद वे अपने एम्प्लॉयर को एक वीडियो के ज़रिये इस बात के लिए निश्चिंत करते हैं कि वहां रहने में कोई दिक्कत नहीं है. ज्यादातर लोग इस नौकरी को पार्ट टाइम ही करते हैं क्योंकि एक रात में हज़ारों की रकम कमाना कोई घाटे का सौदा नहीं है.

