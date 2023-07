गजब का रेस्टोरेंट! यहां खिला-पिलाकर सुलाने का भी है इंतज़ाम, दिलचस्प है इसके पीछे की वजह...

Jordan Restaurant Offers Nap After Food: अक्सर आपको जब कुछ खास खाना होता है, तो आप रेस्टोरेंट में जाते हैं. यहां पर लोग सिर्फ खाना खाकर आ जाते हैं लेकिन सोचिए अगर खाने के बाद आपको ज़रा सोने को भी मिल जाए, तो कितना बढ़िया होगा. तो आपकी ये विश पूरी हो सकती है जॉर्डन के एक रेस्तरां में.

जार्डन (Jordan) की राजधानी अम्मान (Amman)में बने एक रेस्टोरेंट में ग्राहकों के लिए खाने के बाद सोने की व्यवस्था की गई है. Arab News के मुताबिक, जॉर्डन में एक रेस्तरां ने अपने ग्राहकों को देश के यहां की नेशनल डिश Mansaf (मनसफ) खाने के बाद थोड़ी देर झपकी लेने की भी व्यवस्था दी है. यानि खाओ -पिओ और सोकर वापस जाओ.

आखिर क्यों दी गई है सोने की जगह?

जॉर्डन के नेशनल डिश मनसफ़ की गिनती ‘हैवी खाने’ में होती है. ढेर सारे घी और मीट जैसे इंग्रेडिएंट्स वाले इस डिश को खाने के बाद अक्सर लोग आराम करना चाहते हैं. जॉर्डन की राजधानी अम्मान के मुआब रेस्टोरेंट ने इसी भावना को समझते हुए रेस्टोरेंट में बिस्तर लगाए हैं, ताकि ग्राहक इस डिश का मजा लेने के बाद आराम से सो सके. अब तक लोग ये डिश घर में ही खाते थे, ताकि उसके बाद ज़रा सो सकें.

Have you ever needed to take a nap after a great meal ? This restaurant in Jordan lets you enjoy the country’s national dish, mansaf, and afterward take a nap in its sleeping area. pic.twitter.com/Qdru4yFjFt

— NowThis (@nowthisnews) July 21, 2023